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莱茵河畔奏响抗疫乐曲（全球抗疫进行时）

本报记者  李  强  刘少华

2020年05月15日10:02  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　德国波恩莱茵河畔，停靠着一艘“贝多芬2020号”音乐货轮，它原计划3月中旬南下，沿贝多芬当年的足迹一路到达音乐之都维也纳，并在沿途举办一系列音乐会和工作坊，这是今年纪念贝多芬诞辰250周年的重头项目。

　　由于疫情，它无法如期启程。但艺术家们并未放弃：音乐货轮被改造成数字演播室。原来的日程，也被新的音乐会、访谈节目和音乐教室所代替。以“贝多芬2020号音乐货轮”为名的社交账号也同步上线。短短几天时间，两场12小时不间断的直播，多场独立乐队在线演奏会等活动成功举办。

　　就这样，莱茵河上少了一艘飘着音乐的航船，但借由互联网，多了一艘“远洋文化邮轮”。

　　新冠肺炎疫情在德国暴发以来，政府出台了诸多限制措施，很多人只能待在家里。著名青年钢琴演奏家伊格尔·列维特也不例外，从3月12日起，他每天晚上7时都在柏林的公寓举行“在线室内音乐会”，为乐迷演奏贝多芬等名家作品，并以此呼吁民众团结抗疫。在连续举办20余场“音乐会”后，他得到了德国总统的邀请。

　　4月2日晚7时，一场别致的音乐会在德国总统府贝尔维尤宫开幕，列维特在空旷的大厅里，演奏起贝多芬的《华尔斯坦奏鸣曲》，现场观众只有德国总统施泰因迈尔一人，但这并非总统专场，数万名观众通过社交媒体在线观看了这场演出。

　　面对疫情，德国民众找到了自己的应对方式——音乐。尽管很多纪念贝多芬诞辰250周年的活动因为疫情被迫取消或推迟，但互联网上的活动仍在持续。

　　“周日18时，德国各地的音乐家将在阳台和窗边演奏《欢乐颂》，在新冠肺炎疫情危机下，人们需要相互鼓舞。”3月22日，来自德国斯图加特3家乐团的音乐家在网上发出了这一号召，并且还呼吁：“不止专业的音乐家，城市里的所有乐迷都请参与进来！”

　　这一消息旋即被德国媒体和网民纷纷转发，当日18时，不止斯图加特，整个德国乃至德语区，到处都响起了《欢乐颂》。从那时起，“欢乐颂”和“贝多芬2020”就成了社交媒体上的热搜关键词，每天都有各地的音乐家和民众上传自己演奏演唱《欢乐颂》的视频，从小提琴、钢琴、长笛、再到苏格兰风笛甚至摇滚电吉他一应俱全，热爱音乐的德国人，全民奏响了“欢乐颂”。

(责编：刘叶婷、燕勐)
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