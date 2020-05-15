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清除阴谋论的“政治病毒”（人民论坛）

任  平

2020年05月15日10:01  来源：人民网－人民日报
 

　　一段时间以来，美国一些政客为推卸自己在新冠肺炎疫情中救治不力的责任，“甩锅”中国、极尽污名化之能事，编造形形色色的谎言，一会儿声称有“大量证据”表明新冠病毒源自中国一个实验室，一会儿又表示对新冠肺炎疫情起源没有把握，这种前言不搭后语的阴谋论，在人类与病毒的这场空前较量中，留下了极不光彩的印记。

　　病毒溯源是严肃的科学问题、新冠病毒源头尚未确定、中国最先报告疫情不等于就是病毒源头，这已成为科学界的广泛共识。世界卫生组织相关负责人一再表示，所有已知证据都表明新冠病毒不是经实验室人工干预或制造而来的；已有许多科学家研究了新冠病毒基因序列，确信新冠病毒来自自然界。美国哥伦比亚大学微生物学和免疫学专家文森特·拉卡尼罗认为，所谓病毒可能是人为制造或实验室泄漏等“诸多不实说法是由政治驱动的，完全没有科学依据”。英国《自然》期刊曾连发3次社论，对错误地将新冠病毒与武汉和中国关联在一起道歉，呼吁停止将病毒与特定位置相关联的不负责任做法。

　　在科学和道义面前，一些人的阴谋论在世界看来是拙劣的，对其自身也是危险的。当种种谣言、阴谋论渗入传播场域，舆论的河流就会泛起泥沙，进而影响人们的情绪，干扰疫情的防控。正因如此，联合国秘书长古特雷斯呼吁，“打击错误信息，因为它是一种危及更多生命的毒药。”世界卫生组织表示，该组织目前正与两种“大流行”斗争，分别是新冠肺炎疫情大流行和虚假信息大流行。可以说，一切将病毒政治化的操弄，任何炮制与传播阴谋论的言行，都丝毫无助于疫情防控，只会搅扰人心、损毁信任，造成更大灾难。

　　战胜疫情，首先要找对目标。面对来势汹汹的疫情，一个拥有14亿人口的大国，用一个多月的时间初步遏制了疫情蔓延势头，用两个月左右的时间将本土每日新增病例控制在个位数以内，用3个月左右的时间取得了武汉保卫战、湖北保卫战的决定性成果。中国之所以能取得疫情防控的重大战略成果，就是因为深知“病毒是人类共同的敌人”，坚持“把人民生命安全和身体健康放在第一位”，坚信“团结合作是国际社会战胜疫情最有力武器”。如果说中国有什么秘诀，这就是告之于世的鲜明答案。

　　前不久，《纽约时报》刊发由70余名中美公共卫生领域专家学者联署的一封公开信，指出传播阴谋论或散布病毒起源的谣言、从而恶化双边关系的做法“没有容身之处”，呼吁避免将疫情政治化。“甩锅”、诿过的企图不得人心且于事无补，当前国际社会最需要的，乃是科学的态度、抗疫的合力。新冠肺炎疫情再次证明，只有构建人类命运共同体才是人间正道。当前，全球疫情暴发增长态势仍在持续，选择理性、团结，抵制仇恨、攻讦，这是人们共同的责任。

　　病毒是魔鬼，“政治病毒”更是魔鬼。新冠肺炎疫情在全球蔓延，触目惊心的数字背后是一条条鲜活的生命。在全世界共同协力战疫的关键时刻，谎话无法弥补失去的时间，谣言无法挽回逝去的生命，“甩锅”与诽谤只能消解团结的力量。用科学战胜愚昧、以理性消除偏见，清除阴谋论的“政治病毒”，这是全球抗疫的希望所在，也是世界各国的共同责任。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月15日 04 版）
(责编：刘叶婷、燕勐)
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