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意大利政府将出资50亿欧元帮助旅游文化产业

2020年05月15日09:01  来源：新华网
 

　　新华社罗马5月14日电（记者陈占杰）意大利文化与旅游部长达里奥·弗兰切斯基尼14日表示，在意大利政府通过的总额550亿欧元一揽子经济刺激计划中，40亿欧元将用于旅游业，10亿欧元将用于文化产业，以帮助这两个产业度过新冠疫情引发的危机。

　　弗兰切斯基尼当天在社交媒体上表示，日前颁布的“重启法令”中包含大量的税收、租金和贷款减免措施，用于帮助酒店、餐厅、旅行社、剧院和电影院等，这表明政府认为旅游和文化产业具有战略上的重要性。

　　弗兰切斯基尼说，“重启法令”中有24亿欧元的“度假奖金”用于向年收入4万欧元以下的家庭提供500欧元补贴，在今年下半年入住农场酒店、乡村酒店、度假营地等使用。此外，文化与旅游部将建立一个1.5亿欧元的基金，以防处于困境的旅游企业被外国公司收购。

　　在文化产业方面，意大利政府将出资2.1亿欧元帮助私营文化企业，出资1亿欧元帮助约400家国有博物馆，以部分弥补这些文化企业的损失。政府还将出资1亿欧元鼓励私营资本向文化产业投资，出资2.45亿欧元帮助意大利电影产业。

　　意大利德莫斯科皮卡研究所日前发表的研究报告说，如果经济从疫情中恢复的速度过于缓慢，亟需的流动资金又不能及时到位，预计年底前意大利约4万家旅游企业将破产，营业额将损失约100亿欧元，行业内18.4万人将失去工作。

　　另据意民事保护部14日发布的数据，该国当天新增新冠确诊病例992例，累计确诊223096例；新增死亡病例262例，累计死亡31368例；新增治愈病例2747例，累计治愈115288例。

　　现有患者中，64132人在居家隔离，11453人在医院接受普通治疗，855人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少719例和38例。

　　意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态直至5月3日，从5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”。

(责编：崔越、燕勐)
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