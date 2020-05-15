联大今年恐无法正常开会

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯说，受新冠疫情影响，世界各国领导人及数千名与会者今年9月“不太可能”齐聚美国纽约出席联合国大会。

14日发行的法国周刊《巴黎竞赛画报》援引古特雷斯的话报道，他正在研究数字技术可能提供的“各种替代选项”，并将向成员国介绍这些选项。

第75届联合国大会原定今年9月15日开幕。按原计划，将有包括数十名国家元首和政府首脑在内的近200个国家代表出席从9月22日开始的联大一般性辩论并发表讲话。

法新社报道，多名驻联合国代表预测，今年联大一般性辩论将以视频会议的形式举行。

一名不愿透露姓名的驻联合国代表说，今年“这些程序肯定将非正常、混合、与以往不同”，而且“出席形式会比较轻松”。他认为在疫情尚未结束的情况下，联合国不可能“在曼哈顿举办大规模集会”。

自3月中旬以来，纽约成为美国疫情的重灾区，抗疫封锁措施实施后，联合国工作人员和各国代表团一直居家办公。

尽管联合国总部大厦仍然开放，但大厦内办公人员很少，安理会和联大的会议都以视频会议形式召开。按法新社的说法，这种状况将至少持续至6月底。

联合国大会由全体会员国组成，大会每年举行一届常会，根据第57届联大通过的决议，大会常会每年9月在联合国总部开幕，常会通常持续到12月中下旬。首届联合国大会于1946年1月召开。

每年联大常会期间，都会举行数百场相关活动和数千场双边、多边会议，因而是全球重大的年度外交聚会。

联合国成立75年来，尚未有取消联大会议的先例，仅有两次因故推迟召开：一次为2001年美国遭遇“9·11恐怖袭击”，联合国总部所在的纽约市内世贸中心遭客机撞击倒塌；另一次在1964年，联合国陷入严重财政危机。（陆爱华）（新华社专特稿）

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