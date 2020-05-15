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遭贬官员国会作证：美正失去抗疫“窗口期”

2020年05月15日08:55  来源：新华网
 

　　美国卫生与公众服务部下属生物医学高级研究和发展局前局长里克·布莱特定于14日出席国会调查听证会，指认联邦政府应对新冠疫情准备不足，警告今年下半年疫情可能反弹，带来美国“现代史上最黑暗的冬天”。

　　众议院能源和商务委员会13日通过官方网站提前公布布莱特的书面证词。布莱特今年4月遭解职并被调往另一机构后，指认特朗普政府今年1月忽视疫情警告，未能及早采取行动应对疫情，而他本人因未按政府指令扩大特定药物的使用范围遭报复性解职。

　　布莱特在最新证词中说，新冠疫情在今年秋季二次暴发将会成为“不可否认的事实”。加之季节性流感，美国公共卫生系统届时将面临“前所未有的压力”。

　　“我们的（抗疫）机会窗口正在关闭。如果我们不能依据科学制定出全国性协调应对方案，我担心疫情将变得更严重、持续时间更长，病患和病亡人数将空前，”布莱特说，“如果没有明确计划、不遵循专家提出的（抗疫）步骤，（美国）2020年将经历现代历史上最黑暗的冬天。”

　　【强调科学应对】

　　布莱特强调，针对新冠病毒的特效药与疫苗仍在研发中，抗疫工作需以科学为依据。他的主要建议包括：

　　一是就病毒检测建立联邦机制。联邦政府当前推动扩大检测，却没有涵盖全国的工作框架，只寄望各州承担主要工作。总统特朗普本月早些时候称，美国在病毒检测方面已“取得胜利”，遭受质疑。

　　二是加大公共卫生常识普及力度，如勤洗手、在公共场合戴口罩。布莱特在证词中含蓄批评拒绝戴口罩的特朗普，称“坦率讲，我们的领导人必须以身作则”。

　　三是扩大关键医疗设备生产，包括防护设备及检测棉签等。

　　四是就稀缺医疗资源建立分配体系。如果地方政府不再竞争性囤货，抗疫成本将降低、资源利用效率将提高。

　　【寻求官复原职】

　　布莱特预计在听证会上指控政府高层“蓄意淡化”有关疫情威胁的预警，并因他反对扩大使用未经公共卫生部门批准的药物而予以打击报复。

　　布莱特说，他提醒高层关键医疗设备可能面临紧缺，但遭到忽视，自己进而“面临卫生与公众服务部官员的敌意与排挤”。

　　对于布莱特官复原职的诉求，卫生与公众服务部一名发言人说，仍在评估这一人事议题，不认同布莱特有关打击报复的说法。（徐超）（新华社专特稿）

(责编：崔越、燕勐)
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