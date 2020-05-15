中美非共建非洲疫控中心 法学者：打造健康一带一路

人民网巴黎5月14日电（记者 葛文博）近日，法国席勒研究所非洲问题专家塞巴斯蒂安·佩里莫尼（Sébastien Périmony）在接受人民网记者专访时表示，非洲在新冠肺炎威胁面前，迫切需要发展高效的公共服务和医疗物资紧急援助。中国在其中深度参与，发挥了重要作用。他呼吁世界各国积极构筑基于非洲独立自主的多边合作，携手打造健康“一带一路”。

佩里莫尼认为，面对疫情，中国在没有特效药和疫苗的情况下通过动员力、纪律性等为同样处于发展中的非洲提供了良好的抗疫方法和机制模板；中国为非洲提供了当前最为需要的医疗物资和防疫知识援助；中国联合国际社会对非暂停债务。中国于疫情期间积极对非洲施以援手，充分展现了援助与合作诚意。

佩里莫尼指出，世界迫切需要中美非三方合作。非盟于2013年7月首次提出需要建设非洲疫控中心，自2015年中美两国对该项目建设持续投入，就设备提供、人员培训等做出诸多承诺，非盟于2017年1月正式启动了该建设项目。目前，美国一些鹰派政治人物妄图通过打击此项目排挤中国，但美政府内部尤其是卫生部门仍存对与华进行抗疫合作的积极声音。我认为，各方有必要保持自2014年中美医疗团队共同在非洲抗击埃博拉病毒的中美非三方合作势头，让该项目成为国际参与发展中国家卫生领域建设的标杆。

在佩里莫尼看来，法国在非洲卫生领域有现成的巴斯德研究所网络，中国则在资金技术基建领域也颇具优势，中法非三方在卫生领域加强合作、多点对接的可能性有所显现。

“非洲的独立自主是在非开展各项国际合作的基础”，佩里莫尼说，非洲国家的经济金融仍受到西方很大禁锢，发展计划频频受阻。此次在对非洲、乃至人类全体进行抗击疫情的总动员时，这一短板再次被放大。因此，只有通过在非洲大陆乃至全球塑造创新、平等的国际经济和货币体系才能让非洲国家真正独立自主并强化国家能力，“我们期待中国方案”，佩里莫尼说。

佩里莫尼表示，习近平主席发起的“一带一路”倡议为紧急带动非洲必要的工业发展提供了具体可行的美好前景。中国“一带一路”倡议同非盟和联合国签署的2063议程框架加速对接，巩固了双方合作基础，强化了政策执行力度，中非“一带一路”倡议合作前景光明。

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