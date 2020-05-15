美国卫生官员：政府高层对早期疫情预警不屑一顾

人民网华盛顿5月14日电（记者 胡泽曦）美东时间14日，美国卫生与公众服务部下属生物医学高级研究与开发管理局前主任里克·布赖特博士在出席国会听证时表示，特朗普政府没有及时重视早期疫情预警信号，以阻止新冠病毒在美国的传播。他还警告，目前美国控制疫情的“机会之窗正在关闭”，若不在科学的基础上制定一个全国协调的应对方案，美国疫情将会变得更糟，造成前所未有的疾病和死亡。

本月5日，布赖特正式向美国特别检察官办公室提交书面举报材料，称上个月自己被解除生物医学高级研究与开发管理局主任的职务，是因为他不愿意将未被证实有效的羟氯喹等药物推广给新冠病毒感染患者。美国总统特朗普此前多次在白宫发布会上推荐羟氯喹药物，引发了大量争议。

14日的听证会由众议院能源与商业委员会健康小组委员会举行。该小组委员会主席安娜·艾肖表示，布赖特在正确的时间做出了正确判断，美国的体系不能“让政府解雇那些做对的人，而奖励那些完全做错的人”。据《纽约时报》报道，调查布赖特举报的特别检察官办公室表示，已找到一定“合理理由”认为布赖特遭遇了政治报复，并要求在调查期间恢复其职务45天。

目前，特朗普政府正极力将疫情应对不力的责任推给中国以及世卫组织。然而，布赖特在听证会上表示，早在1月，他已在美国卫生和公众服务部尽最大力量发出疫情警告，但却没有得到回应。他说，“从那一刻起，我就知道我们的医护人员将面临危机，因为我们没有采取行动”。

在他的书面证词中，布赖特指责卫生与公众服务部的领导层对他的预警不屑一顾。布赖特表示，他从1月起，就开始敦促美国卫生与公众服务部增加口罩、呼吸器、注射器和棉签等物资的储备，但却都无济于事，而他本人则开始被排斥在重要会议之外。当他将自己的担忧告诉白宫官员和国会议员之后，他更是在卫生与公众服务部感受到了来自其他官员的敌意。

总统特朗普本人当天抨击了布赖特，称他只不过是一个“心怀不满”的员工，“不应该再为我们的政府工作”。

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