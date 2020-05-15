英国或采购罗氏抗体检测试剂

英国公共卫生官员13日说，瑞士罗氏控股公司研发的一种新冠病毒血清抗体检测试剂在评估中显现“高度特异性”，阳性准确率高达“百分之百”。

英国政府一直希望找到一种可靠的抗体检测试剂，借以判定新冠病毒在国内传播程度，为抗疫决策提供依据。

【政府“背书”】

英国国家新冠病毒检测项目协调官约翰·牛顿介绍，英格兰公共卫生局上周作独立评估，证实罗氏研发的试剂可靠。“这是一种非常积极的进展，因为具备高度特异性的抗体检测能非常可靠地标记过往病毒感染。”

与鼻咽拭子检测直接寻找人体内是否存在新冠病毒不同，血清检测寻找人体因感染新冠病毒而产生的抗体。

牛顿强调，暂时无法从抗体检测阳性结果判断人体具有何等免疫能力。但按照英国《泰晤士报》的说法，一些专家认为，已感染新冠病毒并康复的患者可能两到三年内对病毒免疫。

路透社报道，罗氏13日晚发表声明，证实正与英国国家医疗卫生机构和政府洽谈，致力于尽快分阶段在英国推广罗氏抗体检测试剂。罗氏宣布，公司有能力每周向英国供应数以十万计试剂盒。

罗氏试剂上周已获得美国食品和药物管理局紧急使用授权。

【或助“解封”】

《泰晤士报》报道，首相鲍里斯·约翰逊先前认定可靠的抗体检测可以帮助英国疫情“扭转局面”，但英国政府3月中旬订购的检测试剂未能通过准确率认证。罗氏试剂则宣称特异性测定率达百分之百，意味着不会出现“假阳性”现象，即体内没有抗体的人不被误检出抗体阳性。

英国卫生与社会保健部一名发言人告诉英国天空新闻频道，英国政府的抗疫战略中，“大规模提升鼻咽拭子病毒检测能力以外”，推广抗体检测也是重要组成部分，政府准备在“恰当时候”公布相关方案。

英国卫生专家认为，推广抗体检测有助于科研人员掌握疫情传播数据，为预测今后疫情暴发提供参考，同时可能助力新冠病毒疫苗和疗法的研发。

目前英格兰地区已开始放松“封城”措施，制造业等特定行业的部分人员获准复工复产。抗体检测结果有助于英国政府根据疫情发展情况推行“解封”措施。政府正考虑是否向抗体检测阳性人员发放“免疫护照”，解除对其出行限制。

按照《泰晤士报》的说法，如果经检测大批民众已对新冠病毒获得一定免疫能力，英国“解封”进程有望提前。（海洋）（新华社专特稿）

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