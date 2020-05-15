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欧盟寻求重启旅游业

2020年05月15日08:13  来源：新华网
 

　　欧洲联盟13日发布逐步恢复暑期旅行的指导方案，以期“挽救”旅游业，同时建议民众度假时遵守防疫规范。

　　受新冠疫情冲击，旅游公司面临财务压力。欧洲最大旅游公司途易集团13日宣布准备裁员8000人以控制运营成本。

　　【重振】

　　欧盟的指导方案建议各成员国政府分三阶段重开欧盟内部边界，呼吁各国就边界重开协调一致。现阶段，继续禁止非必要跨境出行；下一阶段，疫情好转且处于相似阶段的国家逐步解除旅行限制；最后，完全解除疫情防控相关旅行限制措施。

　　欧盟没有为重开边界设定时间表，呼吁各国政府考虑经济和社会因素。

　　这份指导方案同时建议民众度假时遵守防疫规范，包括搭乘公共交通工具时戴口罩、在海滩保持社交距离、预订使用酒店游泳池的时段等。

　　欧盟委员会执行副主席玛格丽特·韦斯塔格说，对旅游业从业者和暑期打算出行的人来说，这份指导方针将是实现“更好假期”的机会。

　　旅游业对欧盟至关重要，占成员国国内生产总值总和的大约10%，提供2300万个就业岗位。

　　途易集团首席执行官弗里茨·约森对旅游业重启充满信心。他认为，“顾客希望度假”，欧洲今年暑期度假7月有望启动，旅游业最快2022年恢复至疫情以前状态。

　　【挑战】

　　途易集团说，企业已经采取新的防疫举措，适用于暑期度假。

　　由于疫情期间没有收入进账，落实防疫举措花费开支，同时面临顾客取消行程的退款要求，途易集团面临财务压力。

　　这家德国企业13日宣布，打算裁员8000人以期降低30%的成本。

　　路透社报道，尽管已经减少杂项开支，途易每月运营成本高达2.5亿欧元（约合19.3亿元人民币）。企业半年亏损额增至8.13亿欧元（62.7亿元人民币），去年同期这一数据是3.01亿欧元（23.2亿元人民币）。过去三个月，企业股票价格下跌超过70%。

　　由于3月中旬以来大量度假订单因疫情取消，途易已经寻求资金支持并于3月底获得18亿欧元（138.7亿元人民币）受政府支持的贷款。企业必须在2022年年中以前还清贷款。（包雪琳）（新华社专特稿）

(责编：崔越、燕勐)
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