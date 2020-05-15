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哈萨克斯坦启动经济复苏计划

本报驻哈萨克斯坦记者  周翰博

2020年05月15日05:33  来源：人民网－人民日报
 

　　哈萨克斯坦总统托卡耶夫日前宣布，始于3月16日的国家紧急状态于5月11日正式结束，国家紧急状态委员会即刻改组为促进经济复苏国家委员会。

　　托卡耶夫强调，哈萨克斯坦经济面临严峻挑战，现阶段应注重加快经济复苏，重点解决7个方面的问题：提高国家经济自给自足能力；落实“就业路线图”；扩大住房建设规模，刺激经济增长；调整个人所得税征收制度；加强对本国工商业的信贷支持；改善投资环境，增强外国投资者信心；从法律上确认紧急状态属于不可抗因素，为各行业处理矛盾纠纷提供依据，最大限度保护企业，防止出现倒闭潮。

　　据哈萨克斯坦官方统计数据，今年前4个月，哈经济增速同比下降0.2%，4月贸易与运输业收入环比下降30%，服务业在过去两个月几乎陷于停滞，受损最为严重。

　　哈政府强调，要加快服务业经营活动恢复，研究出台减税、降息等优惠政策，帮助服务业渡过难关。加快非能源行业发展、实现经济转型也是本轮经济复苏计划的重要目标，总理府将同国民经济部尽快制定国家经济复苏总体方案。

　　哈政府于2017年通过的《2018—2022年国家投资发展战略》聚焦非能源产业发展，将摆脱国民经济对能源出口的严重依赖作为经济改革的重要目标。分析认为，7个亟待解决的问题将提高经济自给自足能力放在首位，体现了对经济结构改革、刺激非能源产业发展的决心。哈萨克斯坦欧亚大学政治学教研室教授古米廖娃表示，总体上看，解决好上述问题有助于从根本上推动哈经济转型，实现国家现代化。

　　截至5月13日，哈萨克斯坦累计确诊新冠肺炎5417例，累计治愈2223例。托卡耶夫强调，疫情防控还没有取得最终胜利，需要继续保持防控压力。“现有隔离措施不会立刻取消，要根据各地实际情况逐步解除。”

　　（本报努尔苏丹5月14日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年05月15日 16 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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