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沙特实施财政紧缩政策

本报驻埃及记者  黄培昭

2020年05月15日05:33  来源：人民网－人民日报
 

　　日前，沙特政府宣布，从6月1日起，暂停发放政府所有文职人员和军人的生活津贴；从7月1日起，将增值税税率从5%提高至15%。分析认为，沙特政府采取一系列财政紧缩政策，意在应对油价暴跌和新冠肺炎疫情造成的经济冲击。

　　沙特是世界最大原油出口国，油价暴跌给沙特财政收入造成严重打击，受多重因素叠加影响，国际油价由年初的每桶60美元以上骤跌至30美元左右。《利雅得报》报道，今年第一季度，沙特石油收入同比下降近25%，财政收入同比下降22%，财政赤字已达90亿美元。沙特中央银行的外汇储备3月份降至2011年来最低水平，降幅创20年来最高纪录。受经济活动停滞影响，沙特第一季度非石油收入比去年同期减少24%。沙特能源部5月11日宣布，将在现有减产协议基础上，6月再额外日均减产原油100万桶，鼓励欧佩克和非欧佩克产油国有效遵守和执行今年4月达成的减产协议。

　　为应对冲击，沙特出台了多项经济刺激计划，包括为企业提供无息贷款、贷款延期及政府担保等。沙特财政大臣贾丹说，疫情期间，沙特医疗卫生领域和经济刺激项目等计划外支出上升，“公共财政承受极大压力，难以在不影响中长期经济发展的情况下维持运转，需要加大力度削减支出，采取措施支持非石油收入的稳定性”。

　　目前，沙特已取消或者暂停了部分政府机构的运营和资本项目支出，甚至包括经济转型计划“2030愿景”中的部分项目，预计财政削减金额达1000亿里亚尔（1美元约合3.8里亚尔），节约资金将重新分配给医疗保健领域和企业援助项目。

　　贾丹说，沙特采取财政紧缩政策，对维持中长期财政和经济稳定是必要和有益的。沙特《欧卡兹报》分析说，如果这些措施有效实施，沙特财政赤字与国内生产总值之比将从15%缩小至13%。

　　（本报开罗5月14日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年05月15日 16 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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