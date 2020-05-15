不久前，海南省向韩国济州道和日本兵库县捐赠的10万只医用口罩从海口发出，两地各5万只，体现了海南同国际友城之间互帮互助、共渡难关的深厚友谊。

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在共同抗击疫情过程中，中韩两国始终风雨同舟，守望相助。两国率先成立联防联控合作机制，创下相互疫情“零输入”纪录，率先开通重要急需人员往来的“快捷通道”，保障经济稳定运行。中韩还积极支持世卫组织发挥应有作用，在联合国、二十国集团、东盟与中日韩（10+3）等多边框架内加强沟通和协调，不断推进双边和国际抗疫合作。

“开设‘快捷通道’为恢复双边经济交流迈出第一步，也向世界传递积极信号”

经过艰苦努力，中韩两国新冠肺炎疫情都得到有效控制。中韩率先成立的联防联控机制，对于两国加强沟通协调、统筹开展疫情防控和经验共享，共同战胜疫情，增进两国人民健康福祉，维护和促进双边交往合作作出了巨大贡献。

3月13日，中韩应对新冠肺炎疫情联防联控合作机制正式成立并举行首次视频会议。该机制由两国外交部门牵头，卫生、教育、海关、移民、民航等部门参加。4月29日，中韩举行联防联控合作机制第二次视频会议，宣布建立中韩重要商务、物流、生产和技术服务急需人员往来“快捷通道”，相关人员履行对方国家必要行政审批程序后可申请签证，经健康检测、检疫检测合格，即可进入对方国家按闭环管理原则开展正常活动。

在联防联控机制下，5月10日，首批适用中韩“快捷通道”的200余名韩国急需赴华人员启程前往天津复工。前往机场送行的中国驻韩国大使邢海明表示，中韩建立“快捷通道”是落实两国元首共识的实际行动，是在全球抗击疫情大背景下的全新创举。这一制度安排将为两国重要商务、物流、生产和技术服务等急需人员往来提供便利，有利于稳定本地区乃至全球产业链供应链。

邢海明表示，中韩率先成立联防联控合作机制，同时在抗疫各方面加强协调、形成合力。此外，中韩双方还及时共享包括政府管控、医疗资源调动、临床应对等在内的各方面抗疫信息和经验，为两国共抗疫情做出了贡献。“中韩合作抗疫为全球树立了典范”。

“韩中两国正处在经济恢复的重要时刻，开设‘快捷通道’为恢复双边经济交流迈出第一步，也向世界传递积极信号。”韩国外交部经济外交调整官李诚浩表示，期待今后有更多韩中企业因此获益，为两国经济发展和互利合作作出更大贡献。

三星显示有限公司副社长李玗钟表示，三星集团重视中国市场，对华投资合作规模不断扩大。“快捷通道”对韩国从事对华业务的企业具有实质意义，感谢韩中两国政府为克服疫情影响所作的共同努力。

“向世界展现出睦邻友好、互帮互助的感人画面”

中韩两国始终相互支持、相互帮助，用共克时艰的感人故事诠释着守望相助的邻里之情，在凝聚合力的抗疫过程中书写着两国关系的暖心篇章。

在中国抗击疫情的艰难时刻，韩国政府和各界人士伸出了援助之手。“中国的困难就是我们的困难”，韩国驻华大使馆悬挂横幅表达对中国抗疫的支持。韩国多所大学挂出“武汉加油，中国加油！”的横幅，表示将坚定和中国留学生站在一起，共同声援中国疫情防控阻击战。

韩国最高大楼乐天世界塔为中国点亮，用灯光打出“武汉加油”等字样。韩国机构、企业以及普通百姓纷纷通过中国驻韩国大使馆向中国捐款捐物。

首尔市长朴元淳动情地说道：“中国曾在韩国遭遇中东呼吸综合征疫情时向韩国伸出援手，现在到了韩国‘报恩’的时候。”除了捐助物资外，首尔市还在户外大屏幕和地铁站等各处循环播放支持中国抗疫的视频。“雪中送炭，患难见真情”“此时此刻，首尔市与遭受困难的中国站在一起”……视频用中韩双语打出一句句暖心话语。

中国政府以及地方政府和企业也纷纷向韩方捐赠物资，为韩方抗击疫情表达慰问和支持。中国大使馆第一时间向韩国大邱市捐赠口罩，“道不远人、人无异国”的诗句成为两国友好情谊的生动写照。中国大使馆向首尔市捐赠口罩并悬挂“岁寒松柏，长毋相忘”的横幅，寓意中韩人民如同屹立寒冬的松柏，守望相助、共克时艰。

“韩国和中国都有句俗语叫‘远亲不如近邻’”。韩国国务总理丁世均日前在记者会上回答本报记者提问时表示，在抗击新冠肺炎疫情过程中，韩中两国不管是在中央和地方政府层面，还是两国民众之间都积极合作应对。

丁世均说，两国之间互相捐赠抗疫物资、建立沟通合作机制、分享抗疫经验，体现出面对困难时团结协作的坚定决心，“向世界展现出睦邻友好、互帮互助的感人画面”。

“并肩战斗的经历必将成为助推双边关系取得更大发展的强劲动力”

面对疫情，中韩两国积极行动、携手合作，在全世界率先取得抗击疫情的战略性成果，进一步深化了两国间各领域的友好合作。中韩抗疫合作富有成效，不仅服务了两国各自抗疫大局，诠释了“好邻居金不换”的道理，也为全球抗疫积累了有益经验，树立了合作典范。

韩国中国经营研究所所长朴胜赞向本报记者表示，韩中两国在政治、经济、人文等领域都有着密切交往。面对此次疫情，两国不仅通过“快捷通道”等创举进一步维护和推动两国经贸合作，还在合力抗疫过程中加强了在医疗健康领域的合作，进一步拓宽了合作领域。“两国并肩战斗的经历必将成为助推双边关系取得更大发展的强劲动力。”

随着两国疫情逐步得到有效控制，韩国各界对于加强两国间的交流与合作也充满期待。首尔市观光体育局局长朱容台向本报记者表示，首尔市与中国各地方省份在旅游观光和文化交流方面一直都有着密切合作，举办的各项友好活动也深受两国人民欢迎。今年由于疫情原因，许多计划只能暂时延后，期待疫情结束之后两国能重新启程，继续推动文化和旅游交流迈上新台阶。“在面对困境和磨难时，两国人民彼此交心、互换真情。我期待早日与中国朋友相见共叙友谊，也期待战胜疫情后的两国继续推进友好合作之旅。”

韩国中国政经文化研究院理事长李映周向本报记者表示，病毒没有国界，疫情不分种族。共抗疫情再次证明了人类是休戚与共的命运共同体，只有共同合作才能战胜危机。在抗疫国际合作中，中国和韩国积极合作、互帮互助、分享经验，生动践行了人类命运共同体理念。“中韩两国携手抗疫将进一步加深两国人民间的友好情谊，促进双边关系进一步发展，为本地区乃至全球的稳定发展发挥重要作用。”

（本报首尔5月14日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月15日 16 版）

(责编：马昌、岳弘彬)