俄罗斯推进发展无人驾驶汽车

近日，俄罗斯经济发展部向俄交通运输部提交了一份有关无人驾驶汽车发展的计划。该计划提议，在2022年12月前，允许商业客运和货运领域的无人驾驶汽车实现全面运行。

近年来，俄罗斯大力发展无人驾驶技术。目前，俄罗斯约有130辆配备了激光雷达、传感器、摄像头等特殊设备的无人驾驶汽车正在进行道路测试。随着技术的不断成熟，俄罗斯政府逐步放宽对无人驾驶汽车的测试限制。2018年11月，俄罗斯政府批准无人驾驶汽车在莫斯科和喀山两个试点地区的常规道路上进行测试，并指定政府研究实验室协调测试，包括收集无人驾驶汽车的测试申请、签发测试许可证、监测结果并提出安全标准建议等。今年2月，俄罗斯政府将测试地区扩展至包括圣彼得堡在内的13个地区。今年年内，俄出租车行业有望开始使用无人驾驶汽车。

俄罗斯现行法律规定，无人驾驶汽车在进行道路测试时，车内必须有技术人员，以便在紧急情况下控制车辆。俄罗斯总统普京近期指示俄政府与相关组织和科技企业合作，共同制定新的测试方案，分阶段放开车内没有技术人员的无人驾驶汽车在公共道路上进行测试。

无人驾驶汽车的道路测试不断放开，对交通安全带来一定挑战。为此，俄罗斯政府不断完善相关法律框架，对无人驾驶汽车测试的合法性、事故赔偿等进行规范。俄罗斯国家杜马经济政策、工业与创新发展委员会主席日加列夫此前透露，俄杜马有望于明年通过一项有关无人驾驶汽车的专项法案，消除无人驾驶汽车试点运营的法律障碍。根据法案，俄罗斯将建立在高速公路上对无人驾驶汽车进行测试的许可证发放程序，并对无人驾驶汽车在道路事故中应支付的最低保险额度做出规定。他指出，新法案将给予无人驾驶技术更大的法律空间，同时明确无人驾驶汽车的事故责任划分。

除城市交通外，俄罗斯也期待无人驾驶汽车在远程货运方面发挥更大作用。日前，俄罗斯卡车企业卡玛斯与俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）共同完成了一项无人驾驶货车测试。借助导航和物体识别设备，无人驾驶货车在北极地区安全行驶了2500公里。俄气供应物流中心主管叶卡诺夫表示，无人驾驶货车的运输安全性远高于人工驾驶，并可节约15%左右的运输成本。俄罗斯乌拉尔联邦大学实验物理教研室教授切列潘诺夫认为，通过保持统一路径行驶，无人驾驶货车还能将对北极地区自然环境的损害降到最低。

俄罗斯民众对无人驾驶技术的接受度较高。近期的一项调查显示，66%的俄罗斯民众对基于人工智能的无人驾驶技术给予积极评价。俄罗斯国家杜马运输与建筑委员会副主席阿方斯基表示，将建立更多数字化道路标志，方便无人驾驶汽车识别道路状况，并推动企业进一步提高无人驾驶技术的安全性。

（本报莫斯科电）

《 人民日报 》（ 2020年05月15日 17 版）

(责编：马昌、岳弘彬)