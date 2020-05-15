日本积极鼓励男性休育儿假

日本《朝日新闻》日前刊登整版广告，呼吁人们关爱休育儿假的男性。这已不是该话题第一次进入日本民众视野。近年来，日本传统的“男主外、女主内”的家庭观正在逐渐发生变化，越来越多日本女性在婚后选择继续工作。夫妇如何分担育儿义务，成为一个实际问题。

有研究认为，男性休育儿假有助于缓解日本当前日益严峻的少子化问题。据厚生劳动省统计，2019年，日本新生儿数量自1899年开始统计以来，首次跌破90万。日本国立社会保障与人口问题研究所预测，到2065年，该国总人口将从2015年的1.271亿减至8808万人。日本《少子化社会对策白皮书》认为，丈夫帮忙分担家务和育儿时间越长的家庭，二孩甚至多孩的出生率越高。

为推动解决少子化问题，日本政府鼓励更多男性休育儿假。日本政府此前提出，计划到2020年把男性育儿假的休假率提升至13%，到2025年进一步提高到30%。然而，统计数字显示，截至2018年，日本男性休育儿假的比例仅为6.16%，距离日本政府的目标还有很大差距。

日本首相安倍晋三此前表示，提高男性休育儿假的比例，需要男性国家公务员做出表率。不过，很多男性国家公务员担心，休育儿假会对考核和职务晋升有负面影响。据日本人事院统计，2018年，休育儿假的男性国家公务员仅占可休育儿假男性公务员总数的21.6%。

在企业工作的日本男性员工，对休育儿假有同样的顾虑。日本共同社曾对国内110家企业进行问卷调查。在被问及妨碍男性员工休育儿假的理由时，有39家企业回答“男性员工本人不想休”。

按照相关法律规定，日本男性员工可以休52周的育儿假。东京大学经济学研究科教授山口慎太郎长期研究各国育儿假制度。他认为，从法律制度上来说，日本休育儿假的时间长度在国际上处于较高水平，但在具体执行过程中出现了问题。如果企业负责人能传递明确的支持态度，将会有更多男性员工敢于选择休育儿假。

日本官房长官菅义伟表示：“营造对男性休育儿假态度友好的职场惯例和社会氛围非常重要。”从今年4月开始，日本政府已推出了促进男性国家公务员休1个月以上育儿假的制度。

不少日本大型企业也逐渐认识到男性休育儿假的重要意义。积水房屋公司是日本最大的住宅建造商之一。该公司从2018年9月开始导入“男性育儿休假制度”，让正在抚养3岁以下孩子的男性员工休1个月以上的育儿假。育儿假期间，男性员工仍可领到100%的基本工资，也不会影响年终奖和职务评定。还有一些企业在互联网上发起了“男性实现100%休育儿假”企业联盟。加入该联盟的企业负责人表示，要积极创造条件让男性员工都能休育儿假。

（本报东京电）

《 人民日报 》（ 2020年05月15日 17 版）

(责编：马昌、岳弘彬)