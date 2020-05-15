“社交疏远”催生新商机（经济透视）

应对新冠肺炎疫情，不少国家颁布“禁足令”。疫情给经济带来冲击的同时，也催生新的经济模式，带来新的商机。

据英国媒体报道，疫情期间，一些基于线上或是由线上到线下的服务快速发展。例如，英国一家提供在线编织课程并售卖编织材料的微型企业，3月的销售额比往年同期增长了8倍；一家小型葡萄酒配送公司向顾客提供送货服务，3—4月新客户数量增长300%。这家企业不仅自身得到了发展，还保护了其上游产业链。不少酒厂感谢这家配送公司，为其保持业务、带来现金流。

类似的例子不胜枚举。由于“社交疏远”政策导致人们无法正常出行，在这一特殊时期迎来发展的行业大致有两类：快递服务和休闲娱乐。一方面，随着网购更加普遍，对送货上门的需求剧增。在英国，许多超市的网上购物渠道都已爆满，却难以在短期内增加物流能力，只得出台“先预定送货时间再购物”“优先弱势群体”等政策来限制客流。另一方面，如何打发居家时间？统计显示，近来搜索引擎上对食物配方、烹饪方法的搜索次数明显增长，与烘焙、园艺等相关的耗材需求暴增，线上健身、乐器学习以及手工课程也迎来消费高峰。

一些行业在新形势下迅速转型并获得成功，体现出数字科技发展给经济活动带来的灵活性。这一灵活性，为稳定就业和企业活动提供了支撑。疫情过去，人们生活恢复常态后，这些行业是否能长期繁荣？这主要取决于疫情对人们消费习惯的改变程度。

目前，多数经济分析机构认为疫情对全球经济的影响是短期的。国际货币基金组织最新预测显示，今年世界经济虽然会萎缩3%，但在2021年将迎来5.8%的增长，大大高于疫情发生前的预期。英国国家经济社会研究院也认为，今年世界经济将萎缩3.5%，明年则增长7%。这些预测主要基于两个条件。首先，疫情并未改变全球经济结构，随着疫情的结束，各国将在现有经济结构和经济水平的基础上恢复发展；其次，疫情有望在今年下半年得到控制。经济社会秩序恢复正常后，疫情期间的一部分需求会随之改变，一些由疫情催生的产业可能难以为继；但一部分需求可能会深刻改变人们的生活习惯和消费习惯，从而推动一些行业继续发展。

《 人民日报 》（ 2020年05月15日 17 版）

(责编：马昌、岳弘彬)