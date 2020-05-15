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“具有巨大潜力的物流新平台”（患难见真情 共同抗疫情）

本报驻日本记者  刘军国

2020年05月15日05:21  来源：人民网－人民日报
 

　　当地时间5月14日上午8时30分，日本神户港在明媚阳光中迎来一位新客人——来自中国的“华航汉亚2号”货轮。该货轮装载有医用纱布、口罩和工业原料等300吨货物，9日从武汉港出发，经长江、入东海，驶抵神户港。这是长江中上游第一条国际水运航线——武汉至日本集装箱江海直航航线开启班轮化运营后的首站目的地。

　　“华航汉亚2号”货轮舱盖徐徐开启。神户港工作人员随即远程控制桥吊，将货轮上写有“武汉大通”四个大字的红色集装箱迅速吊起，稳稳地卸载到集卡上。来自武汉的箱柜卸载完毕后，装有汽车零部件、机械器具、医疗设备等日本货物的4个集装箱又陆续装载到货轮上。11时许，货轮在办理完相关手续后驶往第二站——大阪港。货轮预计于5月23日返回武汉港。

　　“这是一个新的开始，期待直航航线正式运营推动日中经贸合作不断向前发展。”日本综合物流企业株式会社日新阪神港运部副部长中西巧说。

　　武汉新港管委会相关负责人介绍，航线班轮采取“点对点”直航模式，由武汉港出发，经长江入海，直达神户、大阪、名古屋只需5天，比原来航线节约3到5天时间，为企业降低了物流成本。武汉正在推动开展“铁—江—海”联运，通过江海直航航线与中欧班列对接，相较传统的日本至欧洲海运路线可节省10到20天，开辟一条贯穿东亚—中亚—中东—欧洲的国际物流新通道。

　　该直达航线由中国华中港航集团、日本贸易振兴机构、日本国际贸易促进会等企业和机构合力打造。日本贸易振兴机构武汉代表处首席代表佐伯岳彦表示，日中物流通过班轮的形式联系起来，为日中经济贸易合作提供了一个新选项。“这是具有巨大潜力的物流新平台。相信随着武汉乃至湖北省经济加快复苏，将会有更多企业选择这条航线。”

　　神户市港湾局物流战略课长村山雅司认为，作为重要的制造业基地，湖北聚集了包括日本车企在内的众多制造企业。此前没有从武汉到日本的直航航线，货物要在上海中转装卸。直航航线开通将大大缩短运输时间，保障物流稳定，促进日中贸易发展。

　　日本国际贸易投资研究所首席经济学家江原规由指出，“华航汉亚2号”货轮不仅装载着20多种货物，更满载着日本与武汉市乃至湖北省扩大经贸交流合作的期待。直航班轮将进一步促进日中经贸等各领域合作以及第三方市场合作。

　　（本报日本神户5月14日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年05月15日 03 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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