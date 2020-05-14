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综述：中国医疗专家组与非洲多国携手抗疫

2020年05月14日21:05  来源：新华网
 
原标题：综述：中国医疗专家组与非洲多国携手抗疫

　　新华社阿比让5月14日电 综述：中国医疗专家组与非洲多国携手抗疫

　　新华社记者

　　当地时间5月13日下午，中国援科特迪瓦抗疫医疗专家组结束了为期十三天的工作，踏上归程。4月16日以来，多个中国抗疫医疗专家组先后抵达布基纳法索、埃塞俄比亚、吉布提、科特迪瓦、刚果（金）等非洲国家，向当地医疗机构和专业人士分享中国抗击新冠疫情的经验，与他们携手应对疫情。

　　专家组奔赴上述国家期间，走访了世界卫生组织在当地的代表处、专业研究机构、新冠病例定点收治医院，与各方专家交流抗疫经验，现场指导防疫，就防治技术和流程提出建议。专家组还为当地华侨华人和中企员工举办疫情知识讲座，开展疫情防控、心理疏导等方面的科普和培训，解答各类防疫问题。

　　中国援科特迪瓦抗疫医疗专家组组长刘筠接受当地媒体采访时说，各国国情不同，防控方案需更多结合本国实际情况，希望专家组介绍的经验和做法有助于当地完善防控体系，进一步提升疫情应对能力。

　　中国专家组的工作获得非洲多国政府和卫生官员的一致好评。

　　科特迪瓦健康与公共卫生部长阿韦勒·欧仁·阿卡说，中国专家组“全面介绍了中国抗击新冠疫情的经验，感谢中国这个伟大的国家给科特迪瓦带来的所有帮助”。

　　世卫组织驻科特迪瓦代表亚梅奥果对专家组说：“你们的到来让我们感到不再孤单，因为新冠疫情是我们的共同敌人，帮助科特迪瓦早日战胜疫情是我们的共同目标。”

　　布基纳法索卫生部专家蒂恩德雷贝奥戈·乔治斯在参加了中国专家组开展的疫情防控培训后说，他二十年前曾去过中国，深知中国在传染病隔离、筛查、检测等方面有非常丰富的经验。中国专家组的工作对当地抗疫有很大帮助。中国抗疫使用了很多先进技术和做法，如何推广应用这些经验和做法，非常值得世卫组织和当地专家思考。

　　埃塞俄比亚卫生部长利娅·塔德塞感谢中国专家组提供医疗援助并表示，自疫情发生以来，埃中两国密切合作、相互支持，专家组的到来极大提振埃方防疫抗疫的信心和能力，为埃塞俄比亚乃至整个非洲尽早成功控制疫情作出了积极贡献。

　　刚果（金）卫生部副部长姆佩蒂表示，医疗专家组的工作体现了中国对刚果（金）抗疫的坚定支持，也让当地看到了战胜疫情的希望。他们将认真听取和借鉴中国专家组介绍的经验做法，提高防疫能力，完全有信心同中方一起赢得抗击疫情的胜利。（执笔记者：郑扬子；参与记者：肖玖阳、王松宇、王守宝、张玉亮）

(责编：刘洁妍、杨牧)
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