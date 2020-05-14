外交部再驳美政客"甩锅"言论：谎言重复千遍还是谎言

人民网北京5月14日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持例行记者会。

北京广播电视台记者：美国国务卿蓬佩奥等美方官员近日再次表示，中国拒绝分享保护美国人民安全所需的信息，导致疫情蔓延，呼吁中方保持透明。请问中方对此有何评论？

赵立坚：谎言重复千遍也还是谎言。我想我们还是用事实来说话。关于美方个别政客不断指责中国没有及时分享信息、不透明，延误导致疫情扩散，我们已经多次详细介绍了中方应对疫情的时间线，事实一清二楚。

我也看到媒体报道，美国疾控中心主任雷德菲尔德12日在出席美国国会参议院听证会时表示，在中国于去年12月31日向世卫组织驻华代表处通报武汉出现不明原因肺炎病例信息的两天后，也就是早在今年1月2日，美国疾控中心就同中方取得了联系，并进行了科学层面的探讨，双方的沟通非常好。美卫生与公众服务部下属生物医学高级研究与开发管理局前主任里克·布赖特博士13日公布将向国会提供的证词称，他1月曾提醒美国要做好应对新冠病毒的准备，但该部领导层对此不屑一顾，不愿采取必要的紧急行动。

美方处理这场危机究竟怎样，美国国内有很多报道和讨论，美国人民也有切身体会，也有不少质疑并担忧美国政府是否及时有效应对疫情的声音。我们希望美方本着公开、透明、负责任的态度，及时回应本国人民的关切，切实采取有效措施维护好本国人民的生命安全和身体健康，而不是一味“甩锅”推责。

全文如下：

中央广播电视总台央视记者：据了解，斯威士兰、尼加拉瓜等国向世卫组织提交了“邀请台湾作为观察员参加今年世卫大会”的提案。个别国家正极力推动大会讨论这一提案。中方对此有何评论？

赵立坚：第73届世界卫生大会将于5月18日至19日举行。受新冠肺炎疫情影响，本次会议将以视频方式召开。根据世卫组织执委会达成的共识，今年大会将只讨论新冠肺炎疫情、选举执委会委员等必要议题，议程大幅压缩。这反映了广大成员国希望利用本次大会聚焦国际合作、共抗新冠肺炎疫情的真诚愿望。

中国坚决反对斯威士兰等少数国家提出的所谓“邀请台湾作为观察员参加今年世卫大会”的提案。台湾参加世卫大会必须按照一个中国原则处理，这也是联合国大会第2758号决议以及世卫大会25.1号决议所载的基本原则。在符合一个中国原则前提下，中国中央政府对台湾地区参与全球卫生事务作出了妥善安排，确保无论是岛内还是国际上发生公共卫生事件，台湾地区都可以及时有效应对，台湾地区不存在所谓“国际防疫缺口”问题。世卫大会连续多年拒绝少数国家提交的涉台提案，充分反映了国际社会坚持一个中国原则的普遍共识。

我想再次重申，个别国家执意讨论涉台提案，其目的是严重干扰大会进程、破坏国际抗疫合作，包括中国在内的国际社会对此坚决反对。

法新社记者：中国长征五号B运载火箭的一些碎片近期坠落在非洲。中方是否知晓这件事？能否证实并提供更多细节？

赵立坚：我不了解你所说的情况，请你向主管部门询问。

北京广播电视台记者：美国国务卿蓬佩奥等美方官员近日再次表示，中国拒绝分享保护美国人民安全所需的信息，导致疫情蔓延，呼吁中方保持透明。请问中方对此有何评论？

赵立坚：谎言重复千遍也还是谎言。我想我们还是用事实来说话。关于美方个别政客不断指责中国没有及时分享信息、不透明，延误导致疫情扩散，我们已经多次详细介绍了中方应对疫情的时间线，事实一清二楚。

我也看到媒体报道，美国疾控中心主任雷德菲尔德12日在出席美国国会参议院听证会时表示，在中国于去年12月31日向世卫组织驻华代表处通报武汉出现不明原因肺炎病例信息的两天后，也就是早在今年1月2日，美国疾控中心就同中方取得了联系，并进行了科学层面的探讨，双方的沟通非常好。美卫生与公众服务部下属生物医学高级研究与开发管理局前主任里克·布赖特博士13日公布将向国会提供的证词称，他1月曾提醒美国要做好应对新冠病毒的准备，但该部领导层对此不屑一顾，不愿采取必要的紧急行动。

美方处理这场危机究竟怎样，美国国内有很多报道和讨论，美国人民也有切身体会，也有不少质疑并担忧美国政府是否及时有效应对疫情的声音。我们希望美方本着公开、透明、负责任的态度，及时回应本国人民的关切，切实采取有效措施维护好本国人民的生命安全和身体健康，而不是一味“甩锅”推责。

俄新社记者：据《环球时报》报道，中国正考虑对一些借疫情炮制反华议案的美国国会议员、相关州及美相关实体和个人采取惩戒措施。中方能否证实这一消息？

赵立坚：美国一些人自己抗疫不力，辜负了美国民众信任，却不认真思考如何改进工作，反而大搞诿过于人、推卸责任的政治操弄，想方设法对中国提出滥诉、搞所谓追责。日前，美国媒体披露了共和党有关通过“积极攻击中国”以应对疫情的备忘录，将这些人的伎俩曝光于世。

中方敦促美方停止对中国的诬蔑抹黑，停止审议推进有关反华议案，制止针对中方的滥诉行为，把精力更多放到抗击疫情和维护美国人民生命健康上去。美方这种指责游戏太无聊、太滑稽，不要再搞了。

对于你所提到的中方是否会对美国有关实体和个人进行惩戒，目前我没有更多评论。

深圳卫视记者：据报道，美国国务院一名发言人13日在给媒体的电邮声明中称，世卫组织总干事谭德塞有权邀请台湾作为一个观察员，我们呼吁他这么做。从2009年至2016年，台湾应世卫组织前总干事陈冯富珍邀请作为观察员参加世卫大会。当2016年民进党赢得台湾选举后，世卫大会从2017年开始突然单方面停止向台湾发出参会邀请。台湾的参与符合联合国大会及世卫大会决议。中方对此有何回应？有人说，中方仅仅是因为民进党上台执政就不允许台湾参加世卫大会，这是将卫生问题政治化。中方对这种说法有何回应？

赵立坚：世界上只有一个中国，台湾地区是中国领土不可分割的一部分。世卫组织作为联合国专门机构，应严格按照联合国大会第2758号决议和世卫大会25.1号决议所确认的一个中国原则处理涉台问题。世卫《组织法》和世卫大会《议事规则》中，没有主权国家的一个地区作为观察员参加世卫大会的法律依据。

2009年至2016年，经两岸协商，在两岸均坚持体现一个中国原则的“九二共识”基础上，中国中央政府对台湾地区以观察员身份参加世卫大会作出特殊安排。世卫组织总干事在全体会员国对相关安排不持异议的基础上，邀台以观察员身份参会，这一做法不构成先例。

台民进党执政以来，顽固坚持“台独”分裂立场，拒不承认两岸同属一个中国，导致中国台湾地区参加世卫大会的政治基础不复存在。这个基础是被民进党当局单方面抛弃的，台湾地区无法参加世卫大会的局面也是民进党当局造成的，民进党当局对此心知肚明。在中方及多数国家坚决反对台湾地区参会的情况下，总干事自然不能发出邀请。

根据世卫组织执委会达成的共识，今年大会将只讨论新冠肺炎疫情、选举执委会委员等必要议题，议程大幅压缩。这反映了广大成员国普遍希望利用本次大会聚焦国际合作、共抗新冠肺炎疫情的愿望。我想再次重申，一个中国原则是国际社会人心所向、大势所趋，世卫大会对涉台问题早有定论。个别国家执意讨论涉台提案，其目的只能是严重干扰大会进程、破坏国际抗疫合作，包括中国在内的国际社会对此坚决反对。

新华社记者：据报道，佛罗里达州总检察长穆迪等14名共和党籍州总检察长13日联名致函美总统特朗普，要求联邦政府与各州合作，就疫情蔓延造成的损失追究中国责任，并考虑对中国采取法律、经济、外交和安全措施的可能性。中方对此有何回应？

赵立坚：我刚才在回答俄新社记者的问题时已经表明了中方的有关立场。中方敦促美方停止对中国的诬蔑抹黑，停止审议推进有关反华议案，制止针对中方的滥诉行为，把精力更多放到抗击疫情和维护美国人民生命健康上去，不要再搞这种无聊的指责游戏。

韩联社记者：昨天，中韩两国元首在通话中商讨了习近平主席访韩等增进两国关系的议程和方案。中方对此有何评论？

赵立坚：昨天晚上，习近平主席同文在寅总统通电话，就中韩抗疫合作、双边关系等深入交换意见，达成重要共识。双方均高度评价对方国家抗疫成果，一致认为中韩抗疫合作富有成效，不仅服务了两国各自抗疫大局，也为全球抗疫积累了有益经验，树立了典范。

关于双边关系，习近平主席表示，他高度重视发展中韩关系，愿同文在寅总统加强战略沟通，引领中韩关系迈上更高水平。文在寅总统重申对习近平主席访韩的邀请和期待，表示愿同中方加强合作交流，共同推动两国关系不断发展。

关于你问到的具体问题，高层交往对引领中韩关系发展具有重要作用，双方一直就此保持着沟通。如果有这方面的消息，我们会及时发布。

北京青年报记者：报道称，5月12日，阿富汗首都喀布尔、楠格哈尔省等地接连发生多起针对平民的恐怖袭击，造成数十人伤亡。“伊斯兰国”宣称对部分恐袭负责，塔利班否认参与有关袭击。中方对此有何评论？

赵立坚：中方注意到有关报道。我们强烈谴责针对平民的恐怖袭击，向遇难者表示沉痛哀悼，向受伤人员和遇难者家属表示诚挚慰问。

中方将继续坚定支持阿富汗政府和人民打击恐怖主义、维护国家稳定和人民安全，为阿富汗和平和解进程创造条件。

法新社记者：昨天，美方领导人将新冠病毒称作是“来自中国的瘟疫”，并称即使与中方达成100份贸易协议也弥补不了疫情给美国经济带来的损失。中方对此有何评论？

赵立坚：流行性疾病不分国界、种族，是人类的共同挑战，是不可抗力。

如果美国政客真的把美国人民的生命安全和健康放在第一位，就应立即停止对别国的“甩锅”和抹黑，把精力放在做好自身防控工作、促进抗疫国际合作上，这才是人间正道。

中新社记者：你昨天介绍了中国同加勒比国家召开应对新冠肺炎疫情副外长级特别会议，我们注意到昨天中国和太平洋岛国也举行了应对疫情的副外长级特别会议。这次会议取得了哪些成果？中方对于同太平洋岛国下一步合作有什么打算？

赵立坚：昨天，中国和太平洋岛国以视频方式举行应对新冠肺炎疫情副外长级特别会议。中国和10个建交太平洋岛国代表与会。外交部副部长郑泽光与巴布亚新几内亚外长普鲁埃奇共同主持会议。与会各方就各自国内疫情和抗疫举措、全球疫情防控、中国和岛国双边抗疫合作、多边事务中的抗疫协调等深入交换意见，达成广泛共识。会议发表了联合新闻稿。

中国和太平洋岛国关系长期友好。去年，所罗门群岛、基里巴斯相继同中国建交、复交，加入中国同岛国友好合作大家庭。在抗击新冠肺炎疫情斗争中，太平洋岛国既有独特优势，也存在脆弱性。疫情发生以来，各岛国高度重视防疫工作，根据各自国情采取了积极举措。在中国人民抗疫最艰难的时刻，太平洋岛国以不同方式纷纷向中方表达慰问和支持。中方对此投桃报李，及时同各国分享防疫和诊疗经验，向各国积极提供抗疫物资援助。这充分体现了中国人民和太平洋岛国人民同舟共济、守望相助的深厚友谊。

这次特别会议期间，各方进一步通报了疫情形势，交流了抗疫经验，并讨论了深化合作事项。各方一致认为，病毒不分国界、种族，是人类的共同敌人。要秉持科学态度，反对将疫情政治化、污名化、标签化，支持联合国和世界卫生组织在抗疫国际合作中发挥领导作用。各方将加强在国际与地区组织中的沟通协调，坚定支持多边主义，共同维护发展中国家利益。各方重申在涉及各自核心利益和重大关切问题上相互支持。致力于积极深化各领域交流合作，推动相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系取得更多成果。太平洋岛国表示继续坚持一个中国原则。

中方将秉持人类命运共同体理念，继续同太平洋岛国加强疫情防控合作，分享抗疫经验和救治方案，向岛国提供力所能及的帮助。中方也愿同各国共同着眼后疫情时代，积极拓展“一带一路”框架下各领域务实合作，促进经济早日稳定和恢复，给人民带来更多福祉。

中央广播电视总台国广记者：上合组织成员国外长视频会议于昨天举行。中方如何评价此次会议成果？会议对国际社会合作抗击疫情有何意义？

赵立坚：昨天下午，上合组织成员国以视频连线的方式举行了外长会，会议通过关于应对新冠肺炎疫情的声明。

王毅国务委员兼外长出席了此次会议并在会上提出四点主张，表示当前新冠肺炎疫情在全球蔓延，上合组织各国也面临严峻考验，各方应高举“上合旗帜”，贡献“上合力量”。各国应倡导团结协作，携手打赢全球疫情防控阻击战；倡导安全合作，携手维护地区和平稳定；倡导互利合作，携手实现共同发展；倡导多边主义，携手捍卫和完善国际体系。

与会各方一致认为，国际社会应坚持多边主义，发挥联合国系统的领导和协调作用，团结一致携手抗击疫情。上合组织成员国应进一步发扬“上海精神”，同舟共济，支持世卫组织发挥重要作用，并同其开展有效协作，共同应对疫情。各方应加强宏观经济政策协调，促进人员和货物顺畅有序流动，共同应对疫情对地区经济发展的冲击，反对单边主义和霸凌行径，反对借疫情进行污名化的行为。

上合组织是具有重要影响的区域性国际组织，在国际社会抗击新冠肺炎疫情之际，上合组织各成员国外长汇聚一堂具有特殊意义，体现了精诚团结的优良传统，展示了与各国共克时艰的坚定决心。中方将与上海合作组织其他成员一道，继续秉持人类命运共同体理念，深化团结协作，为地区和国际社会早日战胜疫情贡献“上合力量”。

中央广播电视总台央广记者：据报道，昨天，中国同中东欧17国举行卫生部长新冠肺炎疫情特别视频会议。这次会议有什么亮点？中方表示，愿将卫生领域合作打造成为中国—中东欧国家合作的新增长点和重要支柱。你能否简要介绍一下有关具体考虑？

赵立坚：昨天下午，中国同中东欧17国举行了应对新冠肺炎疫情卫生部长特别视频会议。这是中方继3月成功举办中国—中东欧国家新冠肺炎疫情防控专家视频会议后，与中东欧国家共同举办的又一次重要的抗疫经验分享交流活动。

与会各方介绍了各自国家疫情发展及抗疫形势，充分肯定各方在共同应对全球性疫情挑战的过程中，团结合作、同舟共济、守望相助,并对未来合作提出了设想。中方提出，愿同中东欧国家凝聚共识，支持世界卫生组织发挥作用，积极开展联防联控国际合作，以现有卫生合作网络为支撑，持续拓展机构间合作，努力将卫生领域合作打造成为中国—中东欧国家合作的新增长点和重要支柱，打造人类卫生健康共同体。许多国家强调，希望能够继续通过中国—中东欧国家合作等平台，不断加强抗疫交流与合作，通过促进多边主义提出全球解决方案，同时希望继续就如何同步做好防范疫情反弹与恢复经济社会发展等加强经验交流。

法新社记者：美国联邦调查局昨天发布报告称，中国黑客试图窃取新冠肺炎治疗和疫苗的研究信息。请问中国黑客是否真的试图窃取美方信息？

赵立坚：我前两天已就这个问题阐明了中方的立场。中方对美方的这种抹黑行为表示强烈不满和坚决反对。

从以往记录看，美国在全球范围实施了最大规模网络窃密行动。中国在抗击新冠肺炎疫情斗争中已取得重大战略成果，在新冠疫苗研究和治疗方法方面也走在世界前列。因此，中方更有理由担心遭受网络窃密。

我们多次说过，中国是网络安全的坚定维护者，也是黑客攻击最大的受害国之一。我们历来坚决反对并依法打击一切形式的网络黑客攻击行为。在当前新冠肺炎疫情全球蔓延的背景下，任何阻碍全球抗疫努力的网络攻击行为更应受到全世界人民的同声谴责。

我要强调的是，造谣抹黑消灭不了病毒，污蔑指责战胜不了疫情。我们敦促美方集中精力拯救生命，多为加强中美抗疫合作、维护全球公共卫生安全发挥建设性作用，而不是动辄靠栽赃别国来转移视线、推卸责任。

中国日报记者：据报道，美国总统国家安全事务助理奥布莱恩12日称，在过去的20年里，中国对外传播了5次瘟疫，包括非典、禽流感、猪流感和新冠肺炎。我们不能再允许中国散播病毒和瘟疫。中方对此有何评论？

赵立坚：美国政客为了抹黑别人，经常胡言乱语。奥布莱恩应该搞清楚事实再说话。据媒体报道，2009年猪流感公认始于美国，艾滋病也最先在美国暴发。

我们始终认为，流行性疾病不分国界、种族，是人类的共同挑战。疫情可能在任何地方随时发生。疫情当前，美国政客不应一味“甩锅”、推责，这解决不了美国的问题。他们应该把精力放在做好自身防控工作、促进国际合作上，这才是他们应该做的。

路透社记者：美国海军称一艘美海军导弹驱逐舰今天通过了台湾海峡。你对此有何评论？

赵立坚：中方密切关注并全程掌握美国军舰过航台湾海峡的情况。我们希望美方妥善处理有关问题，为地区和平与稳定发挥建设性作用，而不是相反。

(责编：刘洁妍、杨牧)