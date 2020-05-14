原标题：新闻分析：美国为何上调新冠死亡病例数预期

新华社华盛顿5月13日电 新闻分析：美国为何上调新冠死亡病例数预期

新华社记者谭晶晶

美国白宫冠状病毒应对工作组重要成员、国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇12日表示，美国实际新冠死亡病例数很可能高于官方统计。华盛顿大学卫生统计评估研究所等机构也在日前上调了对美国死亡病例数的预期。

美国多名专家在接受新华社记者采访时表示，过早重启经济、人员流动增加等因素可能使美国新增确诊病例数和死亡病例数再次激增。

“目前重启经济活动的部分州新冠疫情还处在上升期，复工有可能造成这些州确诊和死亡病例数的显著上升，”加利福尼亚大学洛杉矶分校公共卫生学院副院长、流行病学教授张作风告诉新华社记者，在疫情上升阶段，许多州已经开始解禁，这“非常令人担忧”。

张作风说，病毒不知道边界，如果一个国家各地采取的步调不一致，病毒会在不同地区之间加速传播，很多问题将随之而来。

华盛顿大学卫生统计评估研究所12日更新的模型预测数据显示，预计到8月4日，美国累计死亡病例可能达14.7万例，变化区间为约11.3万至约22.7万。这与该机构4月29日发布的预测结果相比，死亡病例数上调了约7.5万例；与5月10日发布的预测结果相比，死亡病例数上调了近1万例。

模型预测显示，纽约州、新泽西州、宾夕法尼亚州、马萨诸塞州、伊利诺伊州将是美国死亡病例数最多的5个州。

该研究所在一份声明中说，死亡病例预测数据上调有多重原因，其中考虑了影响病毒传播的关键要素，比如检测量和人员流动的变化、放松社交管控措施等。值得注意的是，放松防控措施的影响可能需要几周时间才能显现。研究所所长克里斯托弗·默里表示，预计美国多个州的疫情将持续至夏天。

其他多个研究机构也上调了对美国新冠死亡病例数的预期。比如麻省理工学院的模型预测，到5月30日美国新冠死亡病例数将超过11万。

专家普遍认为，美国在加大检测、追踪确诊病例密切接触者等方面的努力取得了一定效果，有助于减缓病毒传播，但不能抵消人员流动增加带来的影响。因此，多个机构上调有关预测数据。

对于防控疫情和重启经济之间的平衡，美国艾奥瓦大学微生物学和免疫学教授斯坦利·珀尔曼说：“在一个两极分化严重的国家，衡量公共健康和经济问题之间的关系极为困难。”

据《纽约时报》报道，目前超过半数的州已开始或计划开始重启经济。许多已经重启经济活动的州并不满足美国政府设定的标准，就放松了对经济和社交活动的限制措施。

加利福尼亚大学戴维斯分校医学院教授肯特·平克顿在接受记者采访时说，美国抗疫面临的最大挑战就是要有“足够的耐心”。

加利福尼亚大学圣迭戈分校传染病系主任罗伯特·斯库利也对记者表示：“我们最大的问题就是没有耐心和智慧等到合适的时机再复工、复学，等到我们的检测量足以应对病毒传播再次加剧的风险时再重启相关活动。如果大幅提高检测量的措施不能到位，我们将再次陷入盲目的深渊。此前的教训已经足够深刻了。”

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