巴西米纳斯吉拉斯州感谢江苏捐赠抗疫物资

人民网北京5月14日电（符园园 通讯员陈胜龙）近日，巴西米纳斯吉拉斯州（简称米纳斯州）政府专门录制视频，表达对江苏省捐赠抗疫物资的诚挚谢意。

巴西米纳斯州投资与产业链促进厅副厅长朱利安诺·品托

该州投资与产业链促进厅副厅长朱利安诺·品托在视频中说，“自新冠肺炎疫情发生以来，所有人都为疫情的发展感到担忧。但今天是一个值得庆祝的日子，因为我们收到了来自中国友好省州—江苏省人民政府捐赠的抗疫物资。江苏省与米纳斯州结好24年以来友好关系不断发展，特别是新冠肺炎疫情发生以来，江苏省通过多种方式支援我们的抗疫工作。我们很欣慰与中国，特别是和江苏的友好合作，这种合作正不断帮助我们度过疫情的难关。”

江苏省与米纳斯州于1996年正式确立友好省州关系。双方结好以来，友好关系发展顺利，经贸、教育等领域合作取得了积极成果。国内疫情期间，米纳斯州州长罗密乌·泽马第一时间发来慰问信，表达对江苏省抗疫工作的关心与支持。

截止目前，米纳斯州确诊病例3733例，系巴西疫情较为严重的地区。此次江苏省向米纳斯州捐赠了5万只一次性医用外科口罩，物资已于当地时间12日运抵州府贝洛奥里藏特市。

根据巴西卫生部13日公布的数据，该国单日新增新冠肺炎确诊病例11385例，为疫情发生以来新增最多的一日，累计确诊188974例，新增死亡病例749例，累计死亡13149人。据美国约翰斯·霍普金斯大学数据显示，巴西确诊人数已超越德国和法国，排在全球第6位，仅次于美国、俄罗斯、英国、西班牙和意大利。巴西因新冠肺炎死亡的人数也排在全球第6位。

(责编：于洋、燕勐)