人民网>>国际

欧盟拟逐步恢复旅游业和交通业

2020年05月14日13:48  来源：新华网
 

　　新华社布鲁塞尔5月13日电（记者李骥志）欧盟委员会13日发布关于恢复旅游业和交通业的一整套指导方案，就恢复欧盟内部人员自由流动和交通运输、恢复旅游业等提出指导意见。

　　欧委会在一份声明中说，这套方案允许民众在安全和防护措施到位的前提下，在本国及欧盟境内探亲访友。同时，方案希望为旅游业从疫情中逐步恢复提供帮助。

　　今年3月中旬以来，不少欧盟成员国关闭边境，目前仍有十多个国家实行临时边境管控。

　　欧委会负责内部事务的委员于尔娃·约翰松当天在新闻发布会上表示，欧委会建议通过三阶段逐步恢复人员自由往来。在当前阶段，允许从事交通和边境事务的雇员，以及外派员工、季节工人正常工作；下一阶段，允许更大范围复工，允许民众因私出行或旅游；最后一个阶段，欧盟内人员流动恢复至疫情前水平。

　　欧委会未给出“解封”明确时间表，建议各成员国加强协调，根据实际情况逐步实施相关措施。

　　欧委会负责卫生和食品安全事务的委员斯泰拉·基里亚基季斯则表示，疫情风险相似的国家和地区间可以先行尝试开放边境。基里亚基季斯说，开放边境、重启旅游业和交通业必须满足一系列前提条件，例如相关国家和地区的确诊病例显著减少，具备收治本地居民和外来游客的充足医疗能力，具备强大的检测能力和病例追踪手段等。

　　欧委会认为，全球疫情尚未平息，欧盟内部旅游将是旅游业短期内恢复的主要方式。欧委会重申对旅游业的资金支持，并表示将采取措施帮助欧洲本土旅游业者推介宣传。

(责编：崔越、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved