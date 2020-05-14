欧盟拟逐步恢复旅游业和交通业

新华社布鲁塞尔5月13日电（记者李骥志）欧盟委员会13日发布关于恢复旅游业和交通业的一整套指导方案，就恢复欧盟内部人员自由流动和交通运输、恢复旅游业等提出指导意见。

欧委会在一份声明中说，这套方案允许民众在安全和防护措施到位的前提下，在本国及欧盟境内探亲访友。同时，方案希望为旅游业从疫情中逐步恢复提供帮助。

今年3月中旬以来，不少欧盟成员国关闭边境，目前仍有十多个国家实行临时边境管控。

欧委会负责内部事务的委员于尔娃·约翰松当天在新闻发布会上表示，欧委会建议通过三阶段逐步恢复人员自由往来。在当前阶段，允许从事交通和边境事务的雇员，以及外派员工、季节工人正常工作；下一阶段，允许更大范围复工，允许民众因私出行或旅游；最后一个阶段，欧盟内人员流动恢复至疫情前水平。

欧委会未给出“解封”明确时间表，建议各成员国加强协调，根据实际情况逐步实施相关措施。

欧委会负责卫生和食品安全事务的委员斯泰拉·基里亚基季斯则表示，疫情风险相似的国家和地区间可以先行尝试开放边境。基里亚基季斯说，开放边境、重启旅游业和交通业必须满足一系列前提条件，例如相关国家和地区的确诊病例显著减少，具备收治本地居民和外来游客的充足医疗能力，具备强大的检测能力和病例追踪手段等。

欧委会认为，全球疫情尚未平息，欧盟内部旅游将是旅游业短期内恢复的主要方式。欧委会重申对旅游业的资金支持，并表示将采取措施帮助欧洲本土旅游业者推介宣传。

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