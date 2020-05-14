新华社开罗5月13日电 财经观察：埃及经济韧性面临考验

新华社记者闫婧

截至12日，埃及累计新冠确诊病例突破一万。疫情造成的经济冲击日益凸显，旅游业等主要支柱产业受到重创，埃及近年来逐步向好的经济发展势头遇挫。

根据英国市场调查机构埃信华迈公司发布的数据，埃及采购经理人指数（PMI）急剧下降，从3月的44.2降至4月的29.7，不仅远低于50的荣枯线，且创下2011年4月有记录以来的最低值。其中新订单和出口均以创纪录的速度下滑，显示出埃及商业活动和经济增长正面临前所未有的挑战。

埃信华迈公司经济师戴维·欧文解释说，为防止疫情扩散采取的一系列措施令经济活动陷入停滞，许多受访埃及企业表示国内销售和国外需求下滑明显。

同时，埃及就业数据4月继续恶化。欧文认为，长期疲软的商品生产可能导致未来更大范围的裁员，由于重启经济取决于疫情控制和措施解禁，劳动力市场短期内前景黯淡。

由于众多国家实施“居家隔离”和关闭边境，埃及旅游业损失惨重。国际旅游协会3月预计，埃及旅游收入在今后10个月内每月至少损失10亿美元。埃及旅游和文物部长哈立德·阿纳尼日前表示，旅游业为超过100万个埃及家庭提供就业机会，疫情发生后，埃及旅游业已完全停滞，部分家庭失去经济来源。

另外，国际能源价格近期暴跌，不仅使埃及天然气出口收入远低于此前预期，也使来自沙特阿拉伯等海湾产油国的侨汇收入大幅减少。

疫情造成的经济困境客观上中断了埃及经济近年来缓慢复苏并持续向好的态势。国际货币基金组织（IMF）4月发布的《世界经济展望报告》预测，今年埃及经济增速为2%，远低于去年的5.6%。

埃及财政部长穆罕默德·马伊特日前接受埃官方媒体专访时表示，疫情迫使政府全面降低宏观经济预期。2019-2020财年（2019年7月至2020年6月），疫情可能导致埃及财政收入减少约750亿埃镑（1美元约合15.7埃镑），公共债务增加440亿埃镑。

埃及政府3月宣布划拨1000亿埃镑用于全方位应对疫情，马伊特表示已支出其中400亿埃镑，用于医疗保健、出口、教育等领域。

为应对危机，埃及积极寻求国际帮助。IMF11日发布声明，疫情导致埃及旅游业停滞、资金严重外流、外汇收入减少，面临国际收支压力，IMF执行董事会批准向埃及提供约27.7亿美元贷款援助。

分析人士认为，疫情也暴露了埃及依赖外资的经济结构性弱点，漫长的复苏过程将考验埃及经济的韧性。

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