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中韩“快捷通道”助力复工复产 树立合作抗疫典范

2020年05月14日13:09  来源：人民网-国际频道
 
图为中国驻韩国大使邢海明为韩企员工送行 中国驻韩大使馆供图
图为中国驻韩国大使邢海明为韩企员工送行 中国驻韩大使馆供图

人民网首尔5月14日电（夏雪）随着中韩疫情趋缓，5月1日两国在全球率先开通“快捷通道”，适用于韩国全境和中国10个省市。5月10日，首批适用中韩“快捷通道”制度的215名韩国籍技术人员启程前往天津复工。13日晚，国家主席习近平同韩国总统文在寅通电话。两位领导人在通话中都强调，中韩 “快捷通道”为全球抗疫积累了有益经验，树立了合作典范。

中韩守望相助、合力抗疫

自疫情暴发以来，中韩守望相助、合力抗疫，谱写了无数感人佳话。两国领导人曾通电话，就深化双边关系交换意见。双方成立了由外交部门牵头、多部门参与的联防联控合作机制，多次举行视频会议，就防疫物资供给等进行磋商。中韩“快捷通道”便是落实元首共识的实际行动，是在疫情大流行背景下的全新创举。

基于此，双方重要商务、物流、生产和技术服务等人员，在履行必要审批程序后可申请签证，经新冠肺炎病毒检测合格后，可在对方国家大幅缩短入境后隔离时间。韩方人员利用“快捷通道”入境中国，仅需隔离一至两天。而中方人员在获得“快捷通道”批准后，持相关证明入境韩国时，经防疫部门进行一次核酸检测，无需经过隔离期，只需每天申报健康状况即可。

据了解，5 月 13 日，首批通过中韩 " 快捷通道 " 抵津的 215 名三星系韩方技术人员顺利实现 " 点对点 " 闭环复工，受疫情影响延期近两个月的新生产线建设终于得以重启。

深化国际抗疫合作的一大创举

中韩作为战略合作伙伴，双边交流合作密切，每年两国间人员往来超过千万人次，2019年双边贸易额超过2800亿美元。“快捷通道”为两国经贸合作提供了保障。

中国驻韩大使邢海明表示，中韩已基本阻断本土疫情传播，双方有需要也有条件尽快恢复经贸往来，为“后疫情时代”的合作积累先发优势。中韩“快捷通道”的建立是深化国际抗疫合作的一大创举，将引领两国从抗疫“战时状态”进入防疫与往来并行的“新常态”，给两国经贸往来、及时复工复产提供有力保障。

“这也是全球步入‘后疫情时代’、逐步恢复正常生产生活的一次有益探索和尝试，将给因疫情受创的世界经济注入强大信心与动力。 ”邢海明大使说。

(责编：杨牧、刘洁妍)
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