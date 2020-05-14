中国工商银行东京分行落实“春融行动” 助力中日经贸与疫情防控

人民网东京5月14日电（李沐航）新冠疫情给日本经济及中日经贸往来造成冲击，中国工商银行东京分行结合疫情形势下经济发展的新变化，在做好安全防疫稳健经营的同时，认真落实工商银行总行部署安排，积极响应国家“稳外贸、稳外资”的号召，发挥集团综合服务优势，多措并举开展“春融行动”，分类施策服务境内外客户复工复产。据悉，自4月16日至今，中国工商银行东京分行已累计为“春融行动”中多家企业提供融资支持，覆盖农副产品、钢铁、制造、物流、科技等重点行业，累计发放贷款近8000万美元，积极助力中日经贸畅通持续发展。

快速行动制订“春融行动”一揽子服务方案

近期中国工商银行与商务部签署《“稳外贸、稳外资”合作备忘录》，双方将加强工作互动、资源共享、优势互补，工商银行将加大信贷支持，提供“结算+交易+融资”全口径跨境金融、全球一体化单证服务、跨境供应链金融等多元化服务，共同支持企业应对疫情冲击，全力做好稳外贸稳外资工作。关于“春融行动”，据中国工商银行东京分行向人民网驻日记者介绍，目前，中国工商银行在全球范围内开展“春融行动”，提供跨境结算、贸易融资等跨境金融服务，全力支持企业应对疫情冲击。

中国工商银行东京分行第一时间组建“春融行动”推动小组制定详细推进计划。（图片来源：中国工商银行东京分行）

随着中国工商银行总行“春融行动”发令枪响，东京分行第一时间组建了“春融行动”推动小组，制定详细推进计划，围绕中日两国“供应链核心”企业上下游需求情况，加紧研讨后推出“绿色审批通道、专项利率优惠、创新信贷产品”等一揽子综合服务方案，提供“结算+交易+融资”全口径跨境金融、全球一体化单证服务、跨境供应链金融等多元化服务。

内外联动“春融行动”助力中日企业跨境业务落地

据了解，中国工商银行东京分行已向中国境内30余家分行发送了“春融行动”联动营销建议。中国工商银行东京分行以支持跨境业务联动等为抓手，通过多元化服务实现一揽子项目成功落地，全力推动中国国内企业扩大出口。现在，已成功为国内一家钢铁龙头企业提供贸易融资业务，发放千余万美元融资，确保了该企业按时支付生产原材料货款，助力其全球供应链有序运转，并有力支持企业复产复工。

中国工商银行东京分行加紧研讨后，推出一揽子综合服务方案。（图片来源：中国工商银行东京分行）

同时，中国工商银行东京分行为国内一家大型油脂加工企业提供了进口项下海外代付支持。该企业为我国的抗疫保供企业，目前正计划进口一批大豆，中国工商银行东京分行迅速响应并全力提供资金支持，为该企业发放了近三千万美元融资，有力支持了重要粮油企业物资采购，保障了疫情期间大豆的稳定供应，助力国家粮食的供应安全。而在支持外贸民营企业缓解物流资金压力方面，中国工商银行东京分行为浙江某民营企业发放了一笔进口信用证代付业务，有效支持了民营企业克服新冠疫情影响下物流、资金流压力，确保该企业成功进口日本喷气织机。中国工商银行东京分行也密切关注日元与人民币利率汇率走势，及时锁定优惠资金窗口降低客户融资成本，为国内一家计算机技术公司发放了金额六亿日元的贸易融资，为企业复工提供了营运周转资金，助力保障国内科技制造企业安全生产。

中国工商银行东京分行通过多元化服务实现一揽子项目成功落地。（图片来源：中国工商银行东京分行）

此外，在获知日本当地企业客户存在出口中国的国际信用证福费廷业务需求后，中国工商银行东京分行迅速成立专项团队调研市场需求情况。经努力，近期成功与日资大型银行开展一系列合作，为日本知名机械制造企业发放福费廷融资近三十亿日元，有效支持中日间制造业企业进出口合作。

中国工商银行东京分行通过“春融行动”全力为中日企业提供资金支持。（图片来源：中国工商银行东京分行）

创新产品打通跨境金融业务新渠道

3月31日中国人民银行正式发布《境内贸易融资资产跨境转让操作指引》，上海自贸区临港新片区正式启动境内贸易融资资产跨境转让业务试点。在中国工商银行总行统筹部署下，中国工商银行东京分行进一步创新业务，抓住业务发展机遇积极推动跨境金融产品创新，以国内信用证福费廷业务为标的，与境内上海分行联动成功落地首单国内信用证资产跨境转让业务，该笔业务也系全国首单跨境资产转让业务，在打通境内外业务新渠道的同时，也拓宽了海外人民币的应用市场。

与此同时，中国工商银行东京分行积极发挥在日窗口作用，通过充分联络日本金融行业组织及重点企业，助力中日经贸往来、日企在华投资提供金融便利和服务。经过不懈努力，中国工商银行东京分行与日本多家政府机构及地方组织取得联系，表达积极协助开展防疫物资采购事宜的意愿，并通过多种渠道沟通防疫物资采购事宜，以帮助当地企业早日渡过难关。

积极支援疫情防控加大履行社会责任力度

在日本政府针对多地发布“紧急事态宣言”后，各地商店、设施等相继停业，民众生活危机感倍增，也给在日华侨华人、留学生、技能实习生等群体的正常工作和生活带来较大影响。

疫情初期，中国工商银行东京分行便积极投入到筹备防疫物资、协助日本当地共克时疫的多项支援活动中。在中国驻日本大使馆的支持下，中国工商银行东京分行已与使馆联合于3月30日举办疫情防控知识讲座，邀请曾在武汉一线抗疫的专家在线普及新冠病毒的特点、传播途径、预防措施以及科学防疫等知识。

日本当地口罩紧缺，在日同胞的安全健康防护受到广泛关注，中国工商银行东京分行紧急调配3千只医用口罩，经由中国驻日大使分别馆捐赠给留学生、中国技能实习生群体，以缓解医疗物资紧缺现状。

中国驻日本国大使馆教育处公使参事官胡志平（图右）向中国工商银行东京分行颁发感谢状。（图片来源：中国工商银行东京分行）

4月10日，中国工商银行东京分行紧急调配2千只医用口罩捐赠给在日中国留学生群体。（图片来源：中国工商银行东京分行）

中国工商银行东京分行通过多种形式，以实际行动为华人群体防控疫情贡献力量，展现了在日中资企业的责任担当。东京分行将进一步落实好“春融行动”的工作要求，进一步巩固中日两国上下游企业间的供求关系，做好疫情期间覆盖全链条、全流程的综合金融服务，全力支持企业渡过非常时刻。同时，东京分行也将以共同防疫为切入点，在主动接洽日本医院、养老院等机构了解其防疫物资需求，为日本疫情防控提供力所能及帮助的基础上，继续深耕日本本土市场，服务好本地客户，助力日本社会疫情防控，积极主动履行中资企业社会责任。

(责编：于洋、燕勐)