滥诉闹剧的实质是践踏国际法治（钟声）

法律是用来维护公平正义的，绝不该沦为美国一些政客大搞“政治讹诈”的工具

一段时间以来，美国一些别有用心的政客和组织捕风捉影，一边处心积虑编造新冠病毒源头阴谋论，一边借新冠肺炎疫情对中国发起所谓“追责”“索赔”滥诉。美国参议院司法委员会主席格雷厄姆5月12日又炮制出关于新冠病毒的所谓“问责法”，进一步鼓噪喧嚣，尽显亵渎法律的实质。

突发重大传染性疾病属于全球公共卫生危机，在法理上属于“不可抗力”。实体法上，现行国际法体系中并没有关于病毒发现地国家责任的任何规定。众所周知，病毒的产生具有偶然性，对受疫情影响地区或人群进行滥诉等“二次伤害”显然是不公平的。程序法上，根据主权平等和“主权豁免”原则，任何国家的法院对他国政府在疫情防控方面所采取的主权行为根本不具备司法管辖权。

《联合国宪章》明确规定国家主权平等原则，“平等者之间无管辖权”，这一罗马法原则奠定了历史上国家豁免原则的基础，也获得当代主权国家司法实践的支持。主权国家免受外国国内法院的管辖，这是其享有的国际法权利，而非他国政府的“恩赐”。国际法的“禁止反言”原则要求各国对国际法的立场应该是前后一贯的。然而，美国一些政客并不打算因依法无据、于法无理而收手，反而动起了修改美国《外国主权豁免法》的念头。该法是美国对“主权豁免”的承诺，如今企图修改国内法以对中国发起滥诉，其后果不仅是破坏国际法的生成逻辑和运行环境，更容易引发全球“报复性主权诉讼”，导致国际法体系的混乱和国际关系紧张。

国际法学界纷纷主动发声，戳破滥诉闹剧的假面具。美国乔治敦大学全球卫生法教授劳伦斯·戈斯廷指出，美国一些政客称新冠病毒出自实验室，却一直拿不出任何证据。德国马克斯·普朗克比较公法与国际法研究所所长冯博丹迪表示，起诉应当依据事实，而非一些媒体和个人的单方面无端指责，“我不赞同将损失算到中国头上”。奥地利法学家、因斯布鲁克大学国际法学教授彼得·希尔波尔德发出警告，美方未经证实的主张损害了中国声誉，中国也可以要求美国对其给中国声誉造成的损害承担责任。

法律讲究证据，必须拿事实说话。病毒溯源是一个严肃的科学问题、理性的专业问题，需要听取和尊重科学、专业的意见。国际科学界已形成的一个广泛共识，就是新冠病毒并非人造或经过基因编辑。随着对新冠病毒调查研究的不断深入，多个国家的疫情时间线被大幅前移。世界卫生组织专家明确表示，目前尚无法确定新冠病毒源头。无论是医学期刊《柳叶刀》和《自然》杂志不久前分别刊登来自8个国家的27名国际知名医学专家的联合声明，还是美国、澳大利亚、英国等国专家发表的研究报告，均认定病毒“不可能是人工制造”。面对这样的事实，美国一些政客语无伦次的窘相早已成了为世人不齿的笑谈。

明明在法律上站不住脚，美国一些政客为何就是不肯停止高调“追责”“索赔”的闹剧？答案很清楚：他们图谋以“有罪推定”攻势达到“政治讹诈”目的。美国芝加哥大学国际法教授汤姆·金斯伯格评论道，很多右翼政客聚焦“中国问题”，以掩盖美国政府自己的问题。意大利经济发展部原副部长杰拉奇说得透彻——要起诉中国，那请他们先起诉本国政府，因为本国政府才是当地疫情的直接责任者。

滥诉闹剧是在公然践踏国际法治。法律是用来维护公平正义的，绝不该沦为美国一些政客大搞“政治讹诈”的工具。在全球蔓延的疫情面前，奉劝美国一些政客清一清头脑，悟一悟“行有不得，反求诸己”之道，以维护民众生命安全和身体健康为重，不要一再害人误己。公道自在人心。

《 人民日报 》（ 2020年05月14日 03 版）

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