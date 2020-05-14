美国专家：中国抗疫经验让我们印象深刻

人民网华盛顿5月13日电（记者张梦旭） 近日，一场别开生面的中美顶级专家抗击新冠肺炎疫情分享交流会在互联网空间展开。广州市呼吸疾病研究所所长钟南山院士、上海复旦大学附属华山医院传染病中心主任张文宏教授、北京大学第三医院院长乔杰院士和哈佛大学公共卫生学院教授巴里·布鲁姆、耶鲁大学公共卫生学院院长斯登·韦尔蒙德、纽约大学郎格尼医学中心首席医生布莱恩·博斯沃思等6名中美专家，在一个半小时里就如何控制新冠疫情、各国如何更好的合作应对公共卫生危机、疫情对人类生活方式带来的改变等进行了深入交流。

“中国经验让我们印象深刻”

钟南山院士首先发言,向美方专家介绍了中国的抗击疫情举措。他把中国政府采取的强力抑制措施归结为4点：一是1月23日对武汉“封城”，不要去武汉，不要离开武汉；二是公开透明，全国范围内每天实时播报确诊病例、疑似病例的数量；三是落实到基层的联防联控机制，早预防、早发现、早诊断、早隔离：四是对所有密切接触者（包括无症状接触者）进行实时定量核酸检测。钟南山表示，由于中国采取了严格的防控措施，全国新增病例数从1月23日到2月4日两周内达到峰值，四周内基本上控制了疾病的蔓延。他认为，保持社交距离和戴口罩在防控新冠病毒传播上非常重要。

张文宏认为，社区支持是中国的一大优势，在武汉封城期间，社区工作人员挨家挨户地配送新鲜的食物、蔬菜和水果。他还着重介绍了上海市的疫情防控措施，尽管上海疫情远没有武汉严重，但一直面临着输入性病例的挑战。对于输入性病例，最好的办法就是早发现、早检测、早隔离。上海近期建立了一个包含近300家发热门诊的网络，用于在未来诊治疑似患者。张文宏说，在人类短期无法消灭新冠病毒的情况下，这些措施对于各国逐步重新经济都有借鉴意义。

“我要向我的中国朋友们表示祝贺，你们在公共卫生和临床治疗上取得了令人惊叹的成绩，仅仅一个多月时间就基本控制了疫情的蔓延。而美国目前是新冠肺炎确诊患者最多的国家，病毒还在这里肆虐。” 斯登·韦尔蒙德在开场白中如是说。他说，耶鲁大学所在的纽黑文市仅有13万人口，但是确诊病例数达到了1894例，这是一个历史高点。他指出，中方专家提出了很多有益经验，美国从中吸收了很多做法，尤其是戴口罩。但是，目前美国在检测和追踪感染者上还面临很多现实困难，各州重开经济依旧面临诸多风险。

斯登·韦尔蒙德说，全球伙伴关系在应对新冠肺炎上非常重要，尤其是在疫苗研发等领域。他说，3月19日他们也曾跟浙江大学公共卫生学院、浙江大学医学院附属第二医院的专家连线，分享抗疫经验。“非常感谢中国朋友和我们分享宝贵的经验，这太令人愉快了。中国经验让我们印象深刻，我们也希望这些措施能在美国尽快见效。”

巴里·布鲁姆在发言中着重介绍了新冠肺炎如何影响人类社会。他认为，疫情将改变人类的很多行为，如保持社交距离常态化，戴口罩、勤洗手等卫生习惯深入人心，国际旅行受到限制等。同时，新冠疫情也彰显出全球合作进行医学研究的重要性，各国会有更强烈的动机来分享临床经验和医学研究成果。

“解决全球性挑战需要美中合作”

此次疫情分享交流活动由美国乔治·布什美中关系基金会和中国腾讯医疗等联合主办。该活动旨在通过搭建中美专家间的合作平台，共同分享抗疫经验，相互提供技术支持。这也是乔治·布什美中关系基金会为两国抗疫合作所作努力的一部分。自今年1月新冠肺炎疫情爆发以来，乔治·布什美中关系基金会就携手数家美国和中国合作伙伴，发起了美中应对新冠病毒行动网络，调集两国民间力量共同抗疫。

乔治·布什美中关系基金会商务项目与企业事务总监罗宾·古德曼对记者说，美中新冠病毒行动网络成立之初，主要致力于调集资源帮助中国应对疫情。随着美国疫情的加剧，他们把重点放在了为美国购买更多个人防护设备上，同时为两国医学专家交流经验创造平台。不久前，乔治·布什美中关系基金会主席尼尔·布什向休斯敦市转交了近10万口罩，这些口罩是由三家中国公司出资购买的。该基金会5月份将继续筹措资金，从中国购买20万个口罩。该基金会日前还帮助密苏里州和得克萨斯州3家医院，从中国成功订购50万套个人防护设备并交付。尼尔·布什说，他们对中国朋友的慷慨表示感谢，这证明在需要的时候，中国仍然是美国可靠的伙伴。

“新冠病毒的蔓延危及所有国家的健康、福祉和经济，美国和中国作为世界上最大的两个经济体，需要联合起来遏制该病毒的传播。中国有句成语‘风雨同舟’，西方有句谚语“合则存，分则亡’。两国专家本着诚实、坦诚和透明的精神分享抗疫经验，这对于控制疾病的流行，让世界经济再次运转非常重要。我们为能够促成两国民间为共同抗疫做一些事情深为自豪。” 乔治·布什美中关系基金会总裁兼首席执行官方大卫对记者说。他表示，尽管美中两国在制度、政策和观点上存在差异，但这并不妨碍两国在重大全球性挑战面前保持合作。如果没有两国强有力合作，几乎没有什么重大全球性挑战能够解决。“展望未来，我们基金会将加倍努力，为两国弥合分歧、扩大合作创造桥梁，这对美国有利、对中国有利、对世界有利。”

正如不久前中美70多位公共卫生领域专家在《纽约时报》发表公开信所说，应对新冠疫情需要政府领导的平等的、更强大的政治力量，必须通过有力的、多层次的、跨国的、协调一致的措施来应对。疾病没有边界，全球供应链深度交织，应对危机需要全球政府间合作以及科学家之间的数据共享。传播阴谋论或散布病毒起源的谣言“没有容身之处”。现在需要恢复科学交流，在相互尊重基础上进行跨国界沟通。

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