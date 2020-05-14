忧感染风险 口罩工厂婉拒特朗普视察

美国总统唐纳德·特朗普原计划上周视察一家生产口罩等防护用具的工厂，不料厂方以视察可能增加卫生风险、干扰厂区防护措施为由谢绝。

《华盛顿邮报》12日报道，白宫近几周频繁为特朗普安排视察等公开活动，以展示总统应对新冠疫情的“领导力”。最近选定的视察对象是化工巨头巴西化学公司位于宾夕法尼亚州的工厂，该厂近期正大幅增产口罩等防护用具。

不愿公开姓名的消息人士说，获悉总统视察计划后，工厂方面“起初感到激动，但不久觉得为难”。为确保产品安全性，数十名生产线上的工人已近1个月没离开厂房，接受特朗普会见或陪同视察可能令前期的隔离措施失效。

白宫方面提议由数名厂方高层陪同即可。工厂方面回应，特朗普视察厂房，势必有特工处人员在内的随从陪伴，届时很难保持社交距离。白宫方面又让步说，只在厂房附近一处露天停车场举行活动，仍遭到拒绝。工厂方面希望将活动延后至疫情结束后，认为当前形势下总统视察工厂“风险太大”。

“我们对白宫认可我们坚韧的生产团队深感荣耀，”巴西化学公司美国分公司首席执行官马克·尼科里希在一份声明中说，“但是，双方经过很多次讨论后同意，考虑到化工生产的特点及我们团队成员及访客的安全，视察计划不太可行。”

一名美国官员证实，白宫曾计划安排特朗普视察宾州这家工厂，但认同企业方面“安全第一”的原则。“白宫将继续寻找潜在视察对象，安全是每次视察的首要考虑因素”。（徐超）【新华社微特稿】

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