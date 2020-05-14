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默克尔说德国必须帮助其他欧盟国家

2020年05月14日08:56  来源：新华网
 

　　德国总理安格拉·默克尔12日在她所在中右翼执政党“联盟党”议员会议上说，新冠疫情之后，德国必须帮助其他欧盟国家经济回归正常。

　　“联盟党”由基督教民主联盟和基督教社会联盟组成，部分参会者向媒体证实默克尔上述言论。

　　默克尔告诉议员们，德国作为出口国家，欧盟伙伴经济恢复至关重要。谈及欧盟重建计划，她认为规模和筹资均可讨论。

　　德国是遏制新冠疫情蔓延最成功的欧洲国家之一，部分得益于大量病毒检测，目前已经部分重启经济。但默克尔指出，危机之后，仅德国强大，对任何国家无益。

　　路透社援引一些与会者的话报道，默克尔与“联盟党”议会党团领袖拉尔夫·布林克毫斯达成一致，认为德国应向欧盟提供更多资金支持。这种经济援助将在德国联邦议院表决。

　　布林克毫斯早些时候说，德国希望帮助欧盟伙伴，但必须知道援助资源用在哪里。

　　基民盟预算专家埃克哈特·雷贝格尔在12日会议上展示德国资金方面不容乐观。他警告，可能需要到2023年才能恢复2019年的税收水平，预计今年税收减少6.5%。

　　默克尔警告，不要过多寄望于德国重开边境。德国政府希望在欧盟内互免护照的申根区正常化，但默克尔说，法国肯定在6月中旬之前不会开放边境。（庄北宁）【新华社微特稿】

(责编：崔越、燕勐)
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