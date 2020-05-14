改进检测技术 脸书删帖量大增

美国社交媒体平台脸书公司12日说，由于自动识别文本和图像技术的进步，脸书大幅提升在其平台宣扬暴力和仇恨言论的删帖量。同时，脸书宣布将每季度公布一次删帖数据。

脸书在一份公开报告中强调改进“主动检测技术”，利用人工智能检测用户发布的违规内容，并在其他用户看到之前删除违规内容。“我们现在可检测嵌入图像和视频中的文本，了解其完整背景，并建立媒体匹配技术，以便找到与我们已删除的照片、视频、文本、音频相同或接近相同的内容。”同时，这项技术的改进还能主动删除更多关联毒品和性犯罪的内容。

报告显示，今年第一季度，脸书在其旗舰应用上删除大约470万条关联仇恨组织和960万篇含仇恨言论的帖子，分别高于去年第四季度的160万条和570万篇。这标志着自2017年下半年以来，脸书公司对恶意内容的删帖量增加了6倍。

路透社报道，脸书2017年下半年开始公布相关数据，2018年发布第五份《社区标准执行报告》，在包括Messenger和WhatApp等移动应用程序中加入更严格的规则，应对关于平台内容监管不力的批评。2019年，脸书扩大报告范围，把有关如何执行照片分享应用Instagram规定的信息纳入其中。

脸书称，在新冠疫情期间，他们采取了积极措施，禁止用户发布有关新冠病毒的虚假信息，给大约5000万条与新冠有关的内容贴上警告标签。“我们很清楚这些警告标签有效，”首席执行官马克·扎克伯格对媒体记者说，“人们看到带有标签的内容时，95%的情况不会继续点击查看这些内容。”

不过，虚假信息研究人员、前中央情报局分析师辛迪·奥蒂斯指出，在报告所述期后的4月，滥用脸书平台发布关联新冠病毒不实信息情况不断增加。

奥蒂斯敦促脸书公布删帖速度，称这是衡量其系统有效性的一个关键指标，因为脸书似乎只有在内容像病毒一样传播并传播到其他平台后才会采取行动。“新冠疫情已成为虚假和错误信息传播史上的最大事件，”她说，“这些似乎并未体现在他们提供的数据上。”（陆爱华）（新华社专特稿）

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