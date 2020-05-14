“推特”允许员工永远居家办公

美国社交媒体“推特”公司告诉员工，如果愿意的话，可“永远”在家工作。

推特首席执行官杰克·多尔西12日向员工发送电子邮件，称即使为遏制新冠疫情而实施的限制措施解除，员工此后也可以永久性在家工作。但维护服务器等需要到岗上班的员工还是要前往办公室。

推特一名发言人告诉美国“嗡嗡喂”新闻网站，推特是最先允许居家办公模式的企业之一，“我们将继续把员工和社区的安全放在首位”。

推特3月初鼓励员工在家工作。微软、谷歌和亚马逊等技术巨头采取同样措施。美国媒体先前报道，脸书和谷歌都允许员工居家工作至年底。

推特人力资源负责人珍妮弗·克里斯蒂3月说，推特办公架构将“可能永远”回不到从前。推特总部位于加利福尼亚州旧金山，在全球雇用超过4000名员工。

克里斯蒂说，对远程办公持保留意见的人会发现自己应付得来，而那些自认无法管理远程办公团队的经理也将从另一个角度看待这件事，“我认为他们不会回来”。

数字创新专家斯里·斯里尼瓦桑告诉英国广播公司，推特宣布员工可永久性在家工作，具有“划时代”意义。

斯里尼瓦桑说，人们先前认为，在家工作是“占老板便宜”，在办公室面对面更重要。但人们现在证明，他们在家同样能完成任务，甚至“一些人告诉我，他们在家工作更努力”。

美国两周前开始逐步“解封”“重启”，各州进度不同。总统唐纳德·特朗普一直急于“重启”美国经济，宣称美国战疫“已经胜利”。

只是，美国疾病控制和预防中心(CDC)前主任汤姆·弗里登6日出席国会听证会时预测，美国新冠疫情持续时间可能长达两年，而且将来形势可能“比我们现在所看到的糟糕许多”。（卜晓明）（新华社专特稿）

(责编：崔越、燕勐)