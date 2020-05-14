意大利政府颁布“重启法令”

新华社罗马5月13日电（记者陈占杰）意大利政府13日颁布一项总额550亿欧元的“重启法令”，帮助该国企业、个人和社会应对新冠疫情冲击。

根据这一法令，意大利政府将拿出256亿欧元用于为收入受到疫情影响的职工发放补贴，约50亿欧元用于资助中小企业，32.5亿欧元用于加强该国医疗系统，28亿欧元用于教育和科研系统。

法令规定，政府将补贴企业过去3个月房屋租金的60%，暂停向年营业额在2.5亿欧元以下的企业征收约40亿欧元的税款。政府还将划拨一部分资金用于帮助企业在“解封”后采取必要的防疫措施。

法令还规定，为在意大利农业及家政服务行业工作的移民颁发6个月的工作许可，以解决部分行业劳动力短缺问题。

为缓解疫情冲击，意政府此前已安排250亿欧元的紧急救助资金，并向企业提供7500亿欧元的贷款担保。

另据意大利民事保护部13日发布的数据，该国当天新增新冠确诊病例888例，累计确诊222104例；新增死亡病例195例，累计死亡31106例；新增治愈病例3502例，累计治愈112541例。

数据显示，现有患者中，65392人在居家隔离，12172人在医院接受普通治疗，893人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少693例和59例。

意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态直至5月3日，从5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”。

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