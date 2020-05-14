阿巴斯：巴勒斯坦将重新考虑与以美达成的所有协议

新华社拉姆安拉5月13日电（记者熊思浩）巴勒斯坦总统阿巴斯13日晚表示，巴勒斯坦将重新考虑与以色列和美国达成的所有协议。

在第72个“灾难日”即将到来之际，阿巴斯发表讲话说，以色列背弃了与巴勒斯坦达成的协议，在美国怂恿下，正计划吞并巴勒斯坦被占领的土地，主要是东耶路撒冷和约旦河谷。在这种情况下，巴勒斯坦将重新考虑与以色列和美国达成的所有协议。

阿巴斯说，如果以色列政府宣布吞并约旦河西岸“任何一块土地”，巴勒斯坦将不再遵守与以色列和美国达成的所有协议。以色列和美国将对以方吞并巴勒斯坦土地的危险后果承担全部责任。

他说，巴勒斯坦欢迎“基于国际合法性决议的公正与全面的和平”。巴方对实现这一目标仍怀有希望，但这种状况不会持续太久。

当天，美国国务卿蓬佩奥对以色列进行短暂访问期间，呼吁加快推动所谓的“中东和平新计划”。美国总统特朗普今年1月底公布所谓的“中东和平新计划”，在耶路撒冷归属、犹太人定居点合法性等重大问题上偏袒以色列一方，而无视巴勒斯坦方面关切。以方对该计划表示欢迎，巴方则明确拒绝。“中东和平新计划”公布后，巴以地区紧张局势不断升级。

1948年5月14日，以色列宣布建国。次日，第一次中东战争爆发，近百万巴勒斯坦人沦为难民。此后，巴勒斯坦将5月15日命名为“灾难日”。

(责编：崔越、燕勐)