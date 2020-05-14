人民网>>国际

中国经验助力阿根廷科技抗疫

2020年05月14日08:46  来源：人民网-国际频道
 

人民网布宜诺斯艾利斯5月13日电（记者 姚明峰）近日，一场关于科技抗疫的视频交流会在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行。会上，来自华为公司的技术专家用图表、视频等生动直观的方式，向阿根廷媒体介绍了中国如何运用5G网络和人工智能等技术抗击疫情。

信息与通信技术专家安东尼表示，科技已被人们广泛运用于抗击病毒疫情，5G网络、人工智能、大数据等已成为重要手段，在公共安全、公民健康、医疗保健、远程办公等方面都发挥着重要作用。

他举例说道，在中国，科技抗“疫”不仅体现在实验室和医院，还体现在百姓生活的方方面面。民众可以通过5G网络收看雷神山医院建设的直播，社区利用无人机向居民发出健康提醒，智能机器人帮助警察在街头执勤，健康码方便进行病情追踪。总之，科技在此次疫情中应用范围已经十分广泛，我们可以根据不同的需求来调整它的功能。

无线网络专家查韦斯在交流会中表示，加强对电信网络基础设施的投资尤为重要。无线通信将全球整合在一起，在方便人与人互相沟通交流的同时，“互联网+”让每个人都可以轻松获得和分享关于抗击新冠病毒疫情的信息。中国数字创新的成功经验值得阿根廷和其他拉美国家借鉴。

华为阿根廷CEO陈世卿表示，华为一直保持与阿根廷政府和当地企业合作，在新冠疫情来临时及时伸出援手，例如在布宜诺斯艾利斯埃塞萨机场、火车站安装热成像AI智能体温检测系统，为当地医院设备提供“华为云”服务，为中阿两国医疗团队视频交流会提供技术支持等等。他相信，充分的经验交流和坚实的技术支持，有助于阿根廷抗击疫情，取得最后的胜利。 

(责编：刘叶婷、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved