中国经验助力阿根廷科技抗疫

人民网布宜诺斯艾利斯5月13日电（记者 姚明峰）近日，一场关于科技抗疫的视频交流会在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行。会上，来自华为公司的技术专家用图表、视频等生动直观的方式，向阿根廷媒体介绍了中国如何运用5G网络和人工智能等技术抗击疫情。

信息与通信技术专家安东尼表示，科技已被人们广泛运用于抗击病毒疫情，5G网络、人工智能、大数据等已成为重要手段，在公共安全、公民健康、医疗保健、远程办公等方面都发挥着重要作用。

他举例说道，在中国，科技抗“疫”不仅体现在实验室和医院，还体现在百姓生活的方方面面。民众可以通过5G网络收看雷神山医院建设的直播，社区利用无人机向居民发出健康提醒，智能机器人帮助警察在街头执勤，健康码方便进行病情追踪。总之，科技在此次疫情中应用范围已经十分广泛，我们可以根据不同的需求来调整它的功能。

无线网络专家查韦斯在交流会中表示，加强对电信网络基础设施的投资尤为重要。无线通信将全球整合在一起，在方便人与人互相沟通交流的同时，“互联网+”让每个人都可以轻松获得和分享关于抗击新冠病毒疫情的信息。中国数字创新的成功经验值得阿根廷和其他拉美国家借鉴。

华为阿根廷CEO陈世卿表示，华为一直保持与阿根廷政府和当地企业合作，在新冠疫情来临时及时伸出援手，例如在布宜诺斯艾利斯埃塞萨机场、火车站安装热成像AI智能体温检测系统，为当地医院设备提供“华为云”服务，为中阿两国医疗团队视频交流会提供技术支持等等。他相信，充分的经验交流和坚实的技术支持，有助于阿根廷抗击疫情，取得最后的胜利。

(责编：刘叶婷、燕勐)