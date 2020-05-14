中乌抗疫合作为两国关系发展提供新动力

人民网基辅5月13日电（记者 谭武军）5月13日，中国驻乌克兰使馆发言人发表声明，指出新冠病毒是全人类的公敌，是对整个世界的挑战。病毒无国界，可能在任何时间出现在世界上任何角落。今天遭遇的可能是这个国家，明天受害的可能又是另一个民族。这次新冠病毒疫情，中国是受害者，理应受到同情。

声明指出，疫情暴发以来，中国政府本着对本国人民和国际社会生命健康与安全高度负责任的态度，采取了严格、彻底和全面的措施，在很短时间内就取得了重大成果，但为此付出了巨大代价甚至牺牲。中国人民的有力防控为世界赢得了时间，积累了经验，为国际社会抗疫提供了有益参考。中方坚持友好、公开、透明原则积极开展国际抗疫合作，第一时间通报疫情、分享病毒基因数据、交流抗疫经验，特别是提供国际社会急需的防疫物资。中国是此次国际抗疫合作的积极建设者和贡献者，受到国际社会普遍高度评价和赞赏。

声明表示，习近平主席提出，国际社会日益成为一个你中有我、我中有你的命运共同体，每个民族、每个国家的前途命运紧紧连在一起，应该风雨同舟、荣辱与共。此次疫情再次证明推动构建人类命运共同体的重要意义。当前，疫情并没有结束，国际社会最需要做的不是去寻找敌人、相互指责、推诿责任，而是应加强合作，尽早战胜病毒，让病患早日痊愈，让更多的人能够摆脱死亡的威胁，让正常生活重现。当前形势下，治病救人才是最崇高的事情。遗憾的是，一些国家却没有这样做，四处散播没有任何事实依据的论调，大肆污蔑抹黑中国。对此，明眼人一看便知，这就是典型的嫁祸于人、推卸责任的伎俩。因为自身抗疫不力造成的损失，责任不应该栽在别人头上。对这些不具任何建设性的言论，应该明辨是非，明确拒绝，而不应呼应支持。

声明中说，疫情以来，中乌开展了积极合作。中方对乌人民遭受的疫情痛苦感同身受，为乌抗疫提供人道主义援助，多次分享抗疫经验，协助乌方在华采购物资，中国企业和地方也向乌伸出援手。泽连斯基总统、乌政府对中方积极抗疫举措和中方提供的大量帮助均给予高度评价。我们高兴地看到，通过乌政府和人民的积极努力，乌抗疫斗争正不断取得成果，乌未发生大规模暴发，社会平稳有序。我们相信，乌人民一定能够尽快彻底战胜疫情。中乌两国之间关系发展越来越好，已经给两国人民带来了实实在在的好处。努力为两国人民增加福祉是中乌合作最重要的使命。我们也相信，中乌在此次疫情期间开展的良好合作将为两国关系进一步发展提供新的动力。

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