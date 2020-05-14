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德国将放松与部分邻国的边境管制

2020年05月14日08:22  来源：新华网
 

　　新华社柏林5月13日电（记者田颖 任珂）德国政府13日宣布，将从16日起放松与部分邻国的边境管制。

　　德国联邦内政部长泽霍费尔当天在新闻发布会上表示，德国已与法国、瑞士、奥地利达成协议，将从16日起放松与这三个邻国的边境管制，但不会完全开放。此外，德国已与卢森堡达成协议，从16日起完全开放两国边境。德国还计划从16日起完全开放与丹麦边境，但双方还未正式达成协议。

　　泽霍费尔说，如果疫情稳定向好，到6月中旬，德国与所有邻国的边境将恢复“正常状态”。不过一旦有新的疫情暴发，边境管制会再次实施。

　　为遏制新冠疫情，德国从3月中旬开始实施与邻国的边境管控措施。

　　德国总理默克尔13日在联邦议院接受质询时说，逐渐重启社会经济生活的同时，必须随时关注疫情发展。当前德国新感染人数已控制在医疗体系可以应对的范围之内，传播途径重新可以追踪。她同时警告说，由于仍然没有疫苗，未来一段时间内新冠病毒仍将构成威胁。

　　德国疾控机构罗伯特·科赫研究所13日公布的新冠疫情数据显示，截至当日零时，德国累计确诊病例增至171306例，较前一日增加798例；累计死亡7634例，较前一日增加101例；累计治愈148700例，较前一日增加1500例。

(责编：于洋、燕勐)
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