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俄敦促美方纠正二战错误言论

本报驻俄罗斯记者 张光政

2020年05月14日05:31  来源：人民网－人民日报
 

　　俄罗斯外交部日前发表声明称，美国发表试图歪曲二战历史的言论，贬低俄罗斯所作出的突出贡献，俄方对此表示极度愤慨。

　　美国国防部日前发布文件称：“二战始于德国和苏联入侵波兰之时。”白宫5月8日在其官方社交媒体账号上称：“1945年5月8日，美国和英国战胜了纳粹德国。美国精神战无不胜。”有俄罗斯网民在社交网站脸书上传了苏联红军攻克柏林的照片，却被脸书以违反相关规定为由暂时封停了账号。

　　美国无视苏联对二战胜利贡献的言论，引发俄罗斯强烈不满。俄罗斯总统普京在一档电视纪录片中说，苏联为赢得二战胜利牺牲了2700万人，一些国家试图通过“篡改历史”解决国内政治问题，“我们不能原谅那些试图篡改历史的人”。俄驻美大使安东诺夫表示，俄罗斯不会允许任何人无视苏联在击败纳粹中发挥的作用。

　　俄罗斯外交部在声明中指出，美方近期言论与俄美元首共同声明中的精神相违背。此前，为纪念二战期间美苏军队在德国易北河会师75周年，普京和美国总统特朗普4月25日发表联合声明称，“易北河精神”是俄美摒弃分歧、建立信任和为实现共同目标开展合作的典范，“我们向所有共同努力打击法西斯主义的人致敬，他们的英勇事迹永远不会被忘记”。俄外交部表示，俄方不能无视美方的错误言论，要求与美国官员就该问题进行严肃讨论。

　　俄罗斯知名国际关系和对外政策专家、《全球政治中的俄罗斯》双月刊主编费奥多尔·卢基扬诺夫在接受塔斯社采访时指出，冷战结束以来，美国一直在有意识地否定苏联在包括二战在内的历史事件中的作用。也有分析人士指出，美方试图以否定苏联二战贡献来推进其在欧洲地区的地缘政治议程。

　　据今日俄罗斯国际通讯社等媒体报道，曾经参加二战的美国老兵弗兰克·科恩对贬低苏联贡献的言论提出批评。他表示，苏联红军取得斯大林格勒保卫战的胜利之后，二战才出现根本性的转折。美方言论违背了历史事实，是严重错误。

　　（本报莫斯科5月13日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年05月14日 17 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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