贡献媒体力量，建设更美好世界（患难见真情 共同抗疫情）

2017年5月14日，习近平主席在首届“一带一路”国际合作高峰论坛上提出，中国将打造包括新闻合作联盟在内的后续联络机制及人文合作新平台。2019年4月，“一带一路”新闻合作联盟首届理事会议举行。习近平主席向会议致贺信，希望“一带一路”新闻合作联盟理事单位讲好“一带一路”故事，为共建“一带一路”营造良好舆论氛围，让共建“一带一路”更好更多惠及沿线国家民众。

已有来自98个国家的205家媒体成为“一带一路”新闻合作联盟正式成员。人民日报社为联盟理事长单位。近期，一些国家的联盟理事单位负责人在接受本报记者采访时表示，在推进共建“一带一路”进程中，媒体发挥着独特而重要的作用。通过“一带一路”新闻合作联盟这个媒体合作新平台，各国媒体可以加强对话交流和创新合作。在共同抗击新冠肺炎疫情过程中，媒体更应秉持人类命运共同体理念，发挥自身作用，为共同维护全球公共卫生安全、促进世界人民健康福祉作出贡献。

“良性互动为各国媒体间开展合作铺设了道路”

“习近平主席提出‘打造新闻合作联盟’的重要倡议，是深化‘一带一路’媒体合作和人文交流的重要举措，受到各国媒体广泛支持和欢迎。”墨西哥通讯社社长圣胡安娜·马丁内斯表示，联盟成立以来，汇聚不同国家媒体力量，聚焦各国发展战略对接点和民众利益交汇点，讲述共建“一带一路”合作故事，传播开放平等、互利共赢的精神，为促进沿线国家和地区民心相通以及经济社会发展作出重要贡献。

“去年4月，我代表南非独立传媒集团参加了联盟首届理事会议。会上，我与联盟其他理事单位代表交流思想，受到不少启发。”南非独立传媒集团执行主席伊克博·瑟维说，南非独立传媒集团积极参与联盟发起的各项活动和倡议，密切关注和报道共建“一带一路”进展及成果。“我们派出多名优秀记者和编辑前往中国，参加联盟举办的短期访学班，与中国和其他国家同行交流互鉴，加深了彼此了解，密切了合作。”

巴基斯坦战斗报媒体集团总裁萨尔曼德·阿里表示：“来自不同国家的媒体代表汇聚一堂，在同一个平台上分享进步和繁荣的理念，建设性地探讨媒体应如何运用好塑造观念的力量，促进国家间的互利合作。这些良性互动为各国媒体间开展合作铺设了道路。”

葡萄牙卢萨社首席创新官佩德罗·卡马乔认为，“一带一路”新闻合作联盟在推动成员间扩大对话交流、深化务实合作等方面发挥了积极作用。

“传递出团结合作、风雨同舟精神，增强了各国战胜疫情的信心”

当前，新冠肺炎疫情在全球蔓延，给各国人民生命安全和身体健康带来巨大威胁。今年3月，联盟秘书处面向全球成员单位发出公开信，倡议联盟成员单位积极发挥媒体作用，继续报道准确可靠的抗疫信息、多向公众传递团结和支持的信息、秉持媒体责任和人类道义，推动“一带一路”共建国家在这场全人类与病毒的斗争中团结合作，最终共同战胜疫情。

“我们利用线上平台和旗下24家报刊，向南非800万读者和受众报道准确可靠的抗疫信息，积极发挥‘一带一路’共建国家抗击疫情的作用。”瑟维说：“许多网友在社交媒体上留言表示，我们的报道传递出团结合作、风雨同舟精神，增强了各国战胜疫情的信心。”

“我们从联盟网站上选取相关新闻和专题报道，在老挝《万象时报》上转发，受到老挝民众好评。”老挝外文出版社社长通罗·端沙万认为，媒体之间共享信息越多，各国就可以越快为疫情防控作出充分准备、制定有效对策，从而更好维护本国人民生命安全和身体健康。

“西方一些媒体在报道疫情时偏离事实，传播充满政治偏见的谎言。”埃及《金字塔报》执行总编辑曼苏尔呼吁联盟成员加强合作，用基于事实、秉持客观公正立场的新闻报道，戳破这些谎言，传递抗击疫情正能量。

《俄罗斯报》与多家中国媒体合作，共同推出抗疫专版。“疫情使我们更加认识到人类是一个命运共同体。”《俄罗斯报》社长帕维尔·涅戈伊察认为，媒体除了应继续准确、专业地向公众传递与疫情有关的信息外，还应避免将疫情政治化，借疫情污名化。将病毒及其所致疾病与某个地方关联在一起，是不尊重科学、不负责任的行为，会造成排外主义和种族歧视等严重后果。

“联盟发出的公开信为共同抵抗虚假信息的传播积聚力量。”在马丁内斯看来，进行客观公正报道是媒体职责所在，将疫情政治化后果非常严重。“民众需要了解真实发生的事情，而不是被操纵的新闻。各国应秉持科学态度，加强抗疫国际合作，共同战胜疫情。”

“传达与报道准确可靠的信息、反对谣言和偏见，是媒体的责任和使命。面对疫情带来的严峻挑战，各国媒体间扩大信息沟通与交流，深化合作尤为重要。”卡马乔说，中国政府采取果断应对举措，有效遏制疫情蔓延，有关抗疫举措和经验值得借鉴和学习。“中国疫情防控工作取得重大战略成果，同时继续在力所能及范围内帮助其他国家抗击疫情，坚定支持多边主义，支持世界卫生组织继续发挥引领和协调作用，为全球共同抗疫贡献了重要力量。”

“凝聚各国团结力量，更好应对世界不确定性”

“疫情给世界带来前所未有的冲击，各国更应该加强团结与合作。”韩国每经传媒集团代表理事孙显德认为，“共建‘一带一路’所强调的和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，既有未来长远性，也有现实紧迫性。联盟加强沟通与合作、为各国媒体提供便利交流合作平台的意义更加凸显。”他期待各国政府、民间组织和媒体都能认识到沟通与合作的重要性，联盟成员单位通过报道能拉近彼此距离，促进各国间合作更加紧密。

“媒体能够在推动各国加强协调合作，从而共同挽救更多生命方面发挥重要作用。”阿里说，面对这场突如其来的疫情，没有任何国家可以独善其身，这也使我们更加深刻认识到开放合作的重要意义。“中国展现负责任大国担当，积极向受疫情影响严重的国家以及公共卫生体系薄弱的地区提供支持，这是国际人道主义精神的体现。联盟可以进一步推动各国媒体间的交流与合作，客观准确报道疫情相关信息，为疫情防控国际合作提供更多助力。”

“只有国际社会团结在一起，人类才能够真正战胜疫情。各国媒体应以科学、客观、理性态度报道疫情，帮助凝聚全球抗疫合力。”卡马乔说：“面向未来，我们将继续借助联盟这一合作平台，发扬丝路精神、加强沟通合作，携手同心、互学互助，为促进共建‘一带一路’更好更多惠及沿线国家民众贡献媒体力量，建设更美好世界。”

“当今世界是一个地球村，人类是休戚与共的命运共同体。只有共同努力，才能有效遏制疫情扩散，维护人类健康福祉。”瑟维表示：“未来，我们应积极拥抱新媒体技术，扩大信息分享的范围和领域，围绕共建‘一带一路’议题，开展更全面、更广泛的合作。这样才能凝聚各国团结力量，更好应对世界不确定性，为共建人类命运共同体、构建新型国际关系作出更大贡献。”

（本报墨西哥城、约翰内斯堡、伊斯兰堡、马德里、北京、莫斯科、开罗、首尔5月13日电 记者刘旭霞、李滢嫣、丁雪真、姜波、暨佩娟、张光政、黄培昭、马菲）

《 人民日报 》（ 2020年05月14日 03 版）

(责编：马昌、岳弘彬)