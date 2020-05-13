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福奇：美国实际新冠死亡病例数可能高于官方统计

2020年05月13日20:06  来源：新华网
 
原标题：福奇：美国实际新冠死亡病例数可能高于官方统计

　　新华社华盛顿5月12日电（记者谭晶晶）美国白宫冠状病毒应对工作组重要成员、国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇12日表示，美国实际新冠死亡病例数很可能高于官方统计。

　　福奇当天在参加美国国会参议院卫生、教育、劳工与养老金委员会关于疫情应对情况的听证会时说，以纽约市为例，当地医疗系统在疫情暴发后面临严峻挑战，一些新冠病毒感染患者可能在家中去世，他们没有去过医院，因此这些新冠死亡病例没有计入官方统计数据。

　　福奇表示，不清楚实际新冠死亡病例数比官方统计的具体高多少。

　　目前，美国部分州开始解除“居家令”等限制措施，重启经济活动。福奇表示，如果美国各州和地区过早重启经济，将可能产生“非常严重”的后果。

　　福奇认为，第二波新冠疫情很可能会出现。如果秋天到来时美国没有充分的应对措施，将可能出现更多的新冠感染和死亡病例。

　　当天，美国华盛顿大学卫生统计评估研究所更新了新冠疫情模型预测，再次上调对美国新冠死亡病例的预期，预计到8月4日美国累计新冠死亡病例可能达14.7万例，变化区间为约11.3万至约22.7万。该机构5月4日公布的模型预测结果显示，至8月4日美国累计新冠死亡病例可能达约13.4万例。

　　根据北京时间13日7时40分查询到的美国约翰斯·霍普金斯大学数据，美国确诊病例升至1367491例，死亡病例达82227例。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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