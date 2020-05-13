原标题：德国病毒学家：新冠病毒人造论“纯属一派胡言”

新华社柏林5月12日电（记者任珂 田颖）德国柏林沙里泰大学医院病毒学教授克里斯蒂安·德罗斯滕12日再次驳斥了“新冠病毒人造论”，认为这种不负责任的言论强化了带有政治目的的危险阴谋论。

德罗斯滕当天接受北德意志广播电视台采访时表示，中国和欧洲科学家均在蝙蝠携带的病毒中发现与新冠病毒略有不同，但是“非常非常相似”的某种特征。因此，新冠病毒并非人造，而是在自然界的进化过程中偶然产生的。

法国病毒学家、诺贝尔奖得主吕克·蒙塔尼耶先前对法国媒体表示，新冠病毒基因组的某些片段与艾滋病病毒基因组的片段一样，这表明新冠病毒是一种人造病毒。德罗斯滕对此予以驳斥，并表示这种相似性“非常常见”，蒙塔尼耶有关人造病毒的说法“纯属一派胡言”。

德罗斯滕说，许多人传播有关病毒的错误信息甚至阴谋论，一些所谓专家的言论也缺乏依据。这些专家的错误言论的传播强化了一些带有政治目的的危险阴谋论，“这是不负责任的”。

德罗斯滕曾与多位国际知名医学和公共卫生专家联名在英国医学期刊《柳叶刀》上发表声明，强烈谴责主张新冠病毒并非自然起源的阴谋论。

德罗斯滕提醒民众，要注意甄别各种疫情相关信息的真实性，有些网络视频内容充满误导性，并非基于科学，希望大家不要在那些内容上浪费时间。

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