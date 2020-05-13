中国公安部向蒙古国警方捐赠防疫物资交接仪式在乌兰巴托举行

5月13日，中国驻蒙古国大使柴文睿（左1）出席中国公安部向蒙古国警方捐赠防疫物资交接仪式。（图片来源：蒙古国警察总局网站）

人民网乌兰巴托5月13日电（记者霍文）据中国驻蒙古国大使馆网站消息，中国公安部向蒙古国警察总局捐赠防疫物资交接仪式13日在蒙警察总局举行。中国驻蒙古国大使柴文睿、蒙警察总局第一副局长敖特根扎尔格勒、该总局后勤保障局局长道尔吉苏伦、驻蒙使馆警务联络官吉雅等出席。

柴文睿在致辞中表示，患难见真情，在中国抗击新冠肺炎疫情最艰难时刻，蒙古国政府和社会各界给予了坚定支持和真诚帮助。蒙古国警察总局和内卫军全体人员向战斗在抗疫一线的中国公安干警进行募捐，充分体现了两国执法部门间的友好合作关系和深厚友谊。

柴文睿说，今天，中国公安部向蒙古国警察总局捐赠口罩、防护服、护目镜等防疫物资以表达对蒙警方抗击疫情的支持。近年来，两国执法部门合作越来越紧密，在联合打击跨国犯罪、相互遣返在逃嫌犯、保护对方公民合法权益等诸多方面取得了显著成果。在抗击疫情的特殊时期，两国警察部门相互提供支持，充分彰显了患难与共的真情。

敖特根扎尔格勒对中国公安部向蒙警察总局慷慨援助抗疫物资表示由衷感谢。他说，在蒙古国抗疫工作中，警察和内卫军全体人员始终战斗在一线，中国公安部援助的大量抗疫物资，对他们而言无疑是雪中送炭。蒙警方非常珍视同中国公安机关的友好合作，愿在疫后推动两国执法部门交流合作取得更多成果。

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