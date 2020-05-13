中国国防部援助菲律宾抗疫物资抵达马尼拉

人民网曼谷5月13日电（记者赵益普）马尼拉消息：5月12日晚，中国国防部援助菲律宾军队抗疫物资由中国军用运输机运抵马尼拉诺伊·阿基诺国际机场，这批物资包括口罩、隔离服、护目镜等13类共8万余件防疫装备。中国驻菲律宾大使黄溪连和菲律宾国防部长洛伦扎纳共同出席了菲维拉莫空军基地举行举行的物资交接仪式，黄溪连将表面印有“千年近邻，风雨同舟”的物资包装箱交给洛伦扎纳，全场爆发出热烈的掌声。

黄溪连在交接仪式上表示，为帮助菲律宾尽快战胜新冠肺炎疫情，中国国防部决定向菲律宾国防部及武装部队提供一批紧急抗疫物资援助。在抗疫过程中，中菲两军展现出相互支持、相互帮助的宝贵合作精神。近期菲军机以几乎每天一班的频率往返于两国，运载菲政府从中国采购的抗疫物资。中方最大限度地为菲军机的飞行和运输许可提供便利。日前菲海军军舰前往中国漳州港运输防疫物资，中方不仅特事特办予以快速审批并提供便利，还派出舰艇护送菲军舰至公海。这些举动都展现出中方助菲抗疫的巨大诚意和中国军队对菲军方的极大善意。

自3月初菲疫情爆发以来，中方陆续向菲方提供了三轮抗疫物资援助，并向菲派出一支抗疫医疗专家组，同菲方分享抗疫经验，助力菲医疗部门提高应对疫情能力。中国企业和个人也纷纷向菲政府和人民伸出援助之手，捐赠了大量抗疫物资。黄溪连认为，这些都充分体现了中菲守望相助、同舟共济的新时期伙伴关系。

洛伦扎纳表示，衷心感谢中国军队向菲军方提供抗疫物资援助，也感谢中方为菲军机和军舰赴华运输抗疫物资提供帮助和便利。这些物资将为菲政府抗击疫情提供有力帮助，菲军方将根据政府和私人医院需求尽快分发物资。很高兴看到两国军队都积极参与抗疫合作并为此做出贡献，相信这也将有力促进两军之间的相互了解和信任。

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