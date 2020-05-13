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美前驻肯尼亚大使：美国政府在抗击疫情斗争中辜负了非洲

2020年05月13日19:38  来源：人民网-国际频道
 

人民网约翰内斯堡5月12日电（记者 李滢嫣） 5月11日，美前驻肯尼亚大使、美国战略与国际问题研究所（CSIS）非洲问题高级顾问威廉·贝尔拉米（William Bellamy）在南非主流媒体每日独行者网站发表题为“特朗普政府在抗击新冠肺炎疫情斗争中辜负了非洲”的评论文章，批评美国既没有领导全球抗疫，也没有带领国际社会帮助非洲渡过难关，而是处处针对地缘政治对手，破坏了国际社会应对疫情的多边努力。主要内容如下：

尽管不断自我吹嘘，但美国并没有领导全球抗疫斗争，否则美国在支持非洲抗击新冠病毒大流行方面的策略将完全不同。美国不仅没有领导或是加入国际伙伴支援非洲，而是选择骚扰其地缘政治对手，削弱应对疫情危机的多边努力。美国不仅没有利用这场危机重启和巩固与非洲的关系，从长远来看，其行为很有可能损害在非洲的声誉。

非洲国家经济正在遭受世界经济衰退带来的冲击。根据联合国非经会初步估算，非洲急需2000亿美元资金援助，一半用于应对新冠肺炎疫情，一半用于刺激经济。国际组织已率先采取行动帮助非洲，国际货币基金组织、世界银行、巴黎俱乐部和20国集团（G20）均已承诺为非洲提供捐款、债务减免或贷款，但这远远不能满足非洲的需要。作为七国集团轮值主席国，美国本可以从世界主要经济体争取更多对非援助，但美国却拒绝这样做。

尽管美国迄今为止已单方面承诺提供9亿美元用于抗击新冠肺炎疫情，且大部分资金将投向非洲，但这些资金将主要用于公共卫生领域，而没有用来应对疫情对非洲造成的经济冲击。几周以来，特朗普政府一直专注于批评中国疫情应对，而不是领导国际社会抗击疫情。此外，特朗普政府突然决定切断对世卫组织资助，令非洲更加担忧。

美国当前对非战略主要是抗衡中国在非影响。非洲不希望介入特朗普政府正在导演的美国、中国和古巴之间的地缘政治博弈，也不希望冷战在非洲重演。非洲希望利用自身同美国和中国的良性关系。目前，非洲最需要的是对疫情危机作出有效协调的多边反应。美国本可以带头做到这一点。如果美国借鉴过去经验，总统和国务卿早就会公开承认非洲现状，并与非洲领导人接触。美国务院、财政部和国际开发署早就会与非洲和相关部门进行讨论，以确定优先事项和资金需求并制定行动计划。美国的领导作用并不仅仅是组织人道主义援助措施，而是要在危机中掌控局面，并制定出符合美国利益并最终保护美国人民的应对措施。

如果美国只是袖手旁观和寻找替罪羊，是不可能在非洲与中国竞争的，也不可能在疫情过后受益于非洲复苏和发展。对美国来说，明智之举是解决自身领导力赤字问题。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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