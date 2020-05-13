人民网>>国际

中国驻哈萨克斯坦大使张霄：对中哈合作依然充满信心

2020年05月13日19:10  来源：人民网-国际频道
 

人民网努尔苏丹5月13日电（记者 周翰博）日前，中国驻哈萨克斯坦大使张霄在哈《实业报》、“今日哈萨克斯坦”通讯社等媒体发表题为《面对疫情，中哈合作信心从何而来？》的署名文章，全面阐述中哈合作的广阔前景。全文如下：

新型冠状肺炎疫情爆发以来，中哈两国先后采取封城、停工、边境管制等措施，给两国人民生产生活，给两国人员、经贸往来和共建“一带一路”带来一定影响。尽管如此，我对中哈合作依然充满信心。

首先，信心来自中国经济的稳定表现。近日，中国公布了2020年第一季度的经济数据。虽然国内生产总值下降6.8%，但总体来看，在中国共产党的坚强领导下，全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，中国人民经受住了新冠肺炎疫情带来的严峻考验。一季度，中国农业产值增长3.5%，农产品供给稳定。通过加大宏观政策调节和实施力度，全国规模以上工业企业复工率达到99.3%，3月底日用电量已达去年同期水平。金融市场保持稳定，3月末外汇储备余额为30606亿美元，人民币汇率基本稳定。物资供应总体充足，3月份居民消费价格同比上涨4.3%，比上月回落0.9个百分点。就业水平基本稳定，人民生活有充分保障。

尤其值得关注的是，在疫情面前，中国经济新动能逆势成长，新产业新产品增势不减。一季度全国网上商品零售额同比增长5.9%，三月份战略性新兴产业和高技术制造业增加值同比分别增长5.9%和9.0%。学生上网课成为教育“新常态”，“健康码”成为疫情期间确保人口安全流动的利器。医疗用品生产成为新经济增长点，目前中国口罩单日出口量超过10亿只，美国市场90%的口罩产自中国。面对疫情，中国化工、汽车、造船等行业企业迅速建立口罩生产线，体现了中国经济的灵活性。中医药成为抗疫重要力量，古老的智慧焕发出强大的活力。新冠肺炎疫苗和药物正加紧研发。

其次，信心来自中哈合作的高水平。正如习近平主席3月24日同托卡耶夫总统通话时所说：“中哈相互支持体现了两国关系的高水平和特殊性，为国际社会合作抗疫树立了典范。”前不久，中国医疗专家组来到哈萨克斯坦，与相关机构举行44次视频或现场会议，为10790人次举办35场培训讲座，回答哈方医务工作者约500个问题。专家组分享了中方在疫情防控和疑似病例发现、隔离、救治等方面的经验，并就加大公共场所消杀、强化社区隔离管理等提出了建议。这一合作开创了两国关系先河，生动反映了两国人民携手应对全球风险的强烈意愿，成为睦邻友好和永久全面战略伙伴关系的鲜明例证，在哈社会引起空前积极反响。此外，两国官方和民间还相互捐赠了大量抗疫物资，成为中哈友好的一段佳话。

第三，信心来自中哈合作的新机遇。面对疫情的长期化、常态化，中哈合作的形式也必然发生一定变化，两国都应思考如何在新形势下开展高质量合作。我认为，中哈可创新合作模式，开拓新的合作领域：

一是医疗医药合作。面对疫情，高水平医疗诊断、高效治疗药物必不可少。在抗疫斗争中，中国医药专家积累了丰富的经验，特别是中医药发挥了独特的作用。未来，两国可在医疗诊断、医药领域进一步开展合作，共同研发新药物、新设备、新疗法，共享研究成果和实验数据。

二是公共卫生合作。疫情证明，国际公共卫生合作十分重要。中方向哈派遣医疗专家组助哈抗疫，开了两国防疫合作先河。今后，两国要进一步加强合作，密切卫生信息沟通交流，携手创建“健康丝路”。

三是科技创新合作。两国科技领域合作方兴未艾，在疫情期间大有可为。例如，中国正在全国范围内推广“健康码”，通过手机软件确定用户行程，判断用户感染风险，以便分类管理，降低人员流动风险和监管成本。这一成功作法正在被越来越多的国家所接受和使用。中哈可以合作应用这一技术，为两国人员往来保驾护航。

四是数字经济合作。疫情虽然给线下商业带来一定负面影响，但并未消除相应消费需求。网上购物、扫码支付、网络教育、在线医疗等互联网新技术前景广阔。中国在这方面有着丰富的经验和先进的技术，完全可以满足哈市场需求。两国还可以开展跨境电商合作，让两国人民共享彼此经济发展成果。

五是文化娱乐合作。疫情期间，许多人不得不“宅”在家里看电视、上网打发时间，文娱产业需求旺盛。前不久，中国热门电视剧《都挺好》在阿斯塔纳电视台开播，收视率达12%，让许多哈观众认识了当代中国和中国人的日常生活、思想观念，实现了经济效益与社会效益的结合。在哈电视台播出中国抗疫纪录片《武汉24小时》《武汉抗疫记》，让哈观众了解到，团结合作是战胜疫情最有力武器。中哈两国应进一步开展影视、游戏、短视频、出版等领域合作，在疫情期间进一步拉近两国人民心与心的距离，促进两国民心相通。

中哈是友好邻邦，两国友谊牢不可破。疫情打不倒中哈两国人民，挡不住两国共建“一带一路”倡议，拆不散中哈永久全面战略伙伴关系。我相信，只要两国携起手来共同努力，中哈合作的明天会更加美好！

(责编：刘洁妍、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved