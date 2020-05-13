中国驻哈萨克斯坦大使张霄：对中哈合作依然充满信心

人民网努尔苏丹5月13日电（记者 周翰博）日前，中国驻哈萨克斯坦大使张霄在哈《实业报》、“今日哈萨克斯坦”通讯社等媒体发表题为《面对疫情，中哈合作信心从何而来？》的署名文章，全面阐述中哈合作的广阔前景。全文如下：

新型冠状肺炎疫情爆发以来，中哈两国先后采取封城、停工、边境管制等措施，给两国人民生产生活，给两国人员、经贸往来和共建“一带一路”带来一定影响。尽管如此，我对中哈合作依然充满信心。

首先，信心来自中国经济的稳定表现。近日，中国公布了2020年第一季度的经济数据。虽然国内生产总值下降6.8%，但总体来看，在中国共产党的坚强领导下，全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，中国人民经受住了新冠肺炎疫情带来的严峻考验。一季度，中国农业产值增长3.5%，农产品供给稳定。通过加大宏观政策调节和实施力度，全国规模以上工业企业复工率达到99.3%，3月底日用电量已达去年同期水平。金融市场保持稳定，3月末外汇储备余额为30606亿美元，人民币汇率基本稳定。物资供应总体充足，3月份居民消费价格同比上涨4.3%，比上月回落0.9个百分点。就业水平基本稳定，人民生活有充分保障。

尤其值得关注的是，在疫情面前，中国经济新动能逆势成长，新产业新产品增势不减。一季度全国网上商品零售额同比增长5.9%，三月份战略性新兴产业和高技术制造业增加值同比分别增长5.9%和9.0%。学生上网课成为教育“新常态”，“健康码”成为疫情期间确保人口安全流动的利器。医疗用品生产成为新经济增长点，目前中国口罩单日出口量超过10亿只，美国市场90%的口罩产自中国。面对疫情，中国化工、汽车、造船等行业企业迅速建立口罩生产线，体现了中国经济的灵活性。中医药成为抗疫重要力量，古老的智慧焕发出强大的活力。新冠肺炎疫苗和药物正加紧研发。

其次，信心来自中哈合作的高水平。正如习近平主席3月24日同托卡耶夫总统通话时所说：“中哈相互支持体现了两国关系的高水平和特殊性，为国际社会合作抗疫树立了典范。”前不久，中国医疗专家组来到哈萨克斯坦，与相关机构举行44次视频或现场会议，为10790人次举办35场培训讲座，回答哈方医务工作者约500个问题。专家组分享了中方在疫情防控和疑似病例发现、隔离、救治等方面的经验，并就加大公共场所消杀、强化社区隔离管理等提出了建议。这一合作开创了两国关系先河，生动反映了两国人民携手应对全球风险的强烈意愿，成为睦邻友好和永久全面战略伙伴关系的鲜明例证，在哈社会引起空前积极反响。此外，两国官方和民间还相互捐赠了大量抗疫物资，成为中哈友好的一段佳话。

第三，信心来自中哈合作的新机遇。面对疫情的长期化、常态化，中哈合作的形式也必然发生一定变化，两国都应思考如何在新形势下开展高质量合作。我认为，中哈可创新合作模式，开拓新的合作领域：

一是医疗医药合作。面对疫情，高水平医疗诊断、高效治疗药物必不可少。在抗疫斗争中，中国医药专家积累了丰富的经验，特别是中医药发挥了独特的作用。未来，两国可在医疗诊断、医药领域进一步开展合作，共同研发新药物、新设备、新疗法，共享研究成果和实验数据。

二是公共卫生合作。疫情证明，国际公共卫生合作十分重要。中方向哈派遣医疗专家组助哈抗疫，开了两国防疫合作先河。今后，两国要进一步加强合作，密切卫生信息沟通交流，携手创建“健康丝路”。

三是科技创新合作。两国科技领域合作方兴未艾，在疫情期间大有可为。例如，中国正在全国范围内推广“健康码”，通过手机软件确定用户行程，判断用户感染风险，以便分类管理，降低人员流动风险和监管成本。这一成功作法正在被越来越多的国家所接受和使用。中哈可以合作应用这一技术，为两国人员往来保驾护航。

四是数字经济合作。疫情虽然给线下商业带来一定负面影响，但并未消除相应消费需求。网上购物、扫码支付、网络教育、在线医疗等互联网新技术前景广阔。中国在这方面有着丰富的经验和先进的技术，完全可以满足哈市场需求。两国还可以开展跨境电商合作，让两国人民共享彼此经济发展成果。

五是文化娱乐合作。疫情期间，许多人不得不“宅”在家里看电视、上网打发时间，文娱产业需求旺盛。前不久，中国热门电视剧《都挺好》在阿斯塔纳电视台开播，收视率达12%，让许多哈观众认识了当代中国和中国人的日常生活、思想观念，实现了经济效益与社会效益的结合。在哈电视台播出中国抗疫纪录片《武汉24小时》《武汉抗疫记》，让哈观众了解到，团结合作是战胜疫情最有力武器。中哈两国应进一步开展影视、游戏、短视频、出版等领域合作，在疫情期间进一步拉近两国人民心与心的距离，促进两国民心相通。

中哈是友好邻邦，两国友谊牢不可破。疫情打不倒中哈两国人民，挡不住两国共建“一带一路”倡议，拆不散中哈永久全面战略伙伴关系。我相信，只要两国携起手来共同努力，中哈合作的明天会更加美好！

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