南非侨界举办“万人食品包爱心捐赠”仪式

人民网约翰内斯堡5月12日电（记者吕强、李滢嫣）12日，非洲上海总商会、南非—中国跨境电商协会联合非国大进步商业论坛在约翰内斯堡举行“万人食品包爱心捐赠”仪式，向当地贫困社区捐赠价值近80万兰特食品包。中国驻南非使馆临时代办李南、南非执政党非国大总司库马沙蒂勒、非国大进步商业论坛召集人穆勒、非洲上海总商会会长朱寿南等出席仪式并致辞。

李南在致辞中首先对非洲上海总商会和南非—中国跨境电商协会向当地困难家庭慷慨捐赠表示崇高敬意，对南非民众全力配合政府防控疫情作出的重要贡献和巨大牺牲表示钦佩，并感谢近期在南中国企业、侨社、侨胞纷纷向当地捐赠抗疫物资和爱心食品，此举充分展现出中南两国人民患难与共、同心抗疫的可贵精神。

李南说，中方感谢南非政府和人民在中国抗疫斗争的艰难时刻，始终同中方站在一起。拉马福萨总统两次向习近平主席致信表示慰问和支持，并多次公开支持中国抗疫努力，多家南非企业在自身遭受疫情冲击下，仍然慷慨捐款捐物支援中国抗疫。中国政府和人民对南非政府和人民的深情厚谊将永远铭记在心。

李南强调，病毒没有国界，疫情不分种族，人类是休戚与共的命运共同体。当前南非疫情快速蔓延，疫情阻击战可能成为一场持久战。各国应更加坚定秉持人类命运共同体理念，全面加强国际协作，拿起团结合作这件国际社会战胜疫情的最有力武器，共同应对这场全人类面临的灾难。患难朋友才是真朋友，中方愿与南方同心协力，全面加强在疫情防控领域的合作，携手打赢疫情防控阻击战。

李南指出，国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。我们侨胞身在南非，只有南非好，我们才能好。他呼吁更多的中国侨社、侨胞继续踊跃捐助和回馈当地社会，与南非人民并肩作战、共度时艰。中方将全力支持南非人民，也相信南非人民在拉马福萨总统的领导下一定能够战胜病毒，取得最后胜利。

马沙蒂勒总司库代表执政党非国大和拉马福萨总统对习近平主席和中国人民坚定支持南方抗疫表示诚挚感谢。他说，南中友好源远流长，尤其是非国大与中国共产党的友谊在团结协作中历久弥坚。团结是战胜疫情的法宝和唯一选择。他号召企业、商会、非政府组织等与政府一道，积极援助陷入困难的社区和弱势群体，帮助他们共渡难关。马赞赏非洲上海总商会等中国侨团踊跃响应南非政府号召，迅速反应并筹集大批爱心食品，表示相信会有更多的中国侨团参与到这一行动中，与南非人民携手抗疫，共克时艰。

非洲上海总商会会长朱寿南表示，得知南非当地贫穷兄弟姐妹们面临食物短缺的困境，商会迅速行动并组织了这场爱心捐赠活动。南非是中国侨胞们生活的地方，自己的家庭、事业、亲人、朋友都在这里。在危难时刻，我们侨胞愿尽一份社会责任，对身边的困难朋友伸出援手，给予一份温暖和关怀。

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