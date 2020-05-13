世界经济在贸易冲突中呈现低迷 最大亮点来自一带一路

人民网北京5月13日电（记者 常红）由中国社会科学院与社会科学文献出版社今日共同发布《中国社会科学院国际形势报告（2020）》。报告以地区为单位，对2019年几个大国（美国、日本、俄罗斯）及各地区的经济、政治、社会、外交领域形势，以及重大事件和风险进行了综合分析，在此基础上，对2020年全球世界格局发展趋势进行预判。

报告指出，2019年世界经济增速下滑，国际贸易负增长，世界经济中蕴藏的风险上升。国际政治中大国竞争明显，全球武装冲突数量减少，但是地区局部战争不断，国际安全战略稳定性下降。全球治理进展缓慢，而北美、亚洲、非洲和拉美地区的区域合作取得一定进展，“一带一路”国际合作模式扎实推进。2020年，全球形势和世界格局将表现出八大趋势：全球经济进入超低利率时代、全球治理进展缓慢、区域和双边合作快速推进、国际战略和安全领域的东西方割裂趋势加剧、各国在网络空间的角力更加凸显、科技竞争更加激烈、核扩散风险上升、极端主义行为呈国际化趋势。

世界经济在贸易冲突中陷入低迷 整体增速大幅放缓

报告指出：世界经济增速大幅放缓。世界经济经历长达6年的增速下降后，于2017年实现了强劲增速回升，2018年增速轻微回落，2019年增速则大幅度下降。国际货币基金组织数据显示，2019年世界GDP增长率按购买力平价（PPP）计算约为2.9%，比2018年下降0.7个百分点。世界各主要经济体GDP增速均普遍下降。其中，发达经济体GDP增速从2018年的2.2%下降至2019年的1.7%；新兴市场与发展中经济体GDP增速从2018年的4.5%下降至2019年的3.7%。经济增速下降伴随着通货膨胀率的下降。

低增长和低通胀是总需求不足和经济低迷的典型特征。尽管世界经济增速和总需求增速明显下降，但是主要经济体并没有出现大规模失业或者失业率明显上升的现象。美国、欧盟和日本等发达经济体失业率均处于21世纪以来最低水平。主要新兴经济体的劳动力市场也相对稳定，只有部分经济形势严重恶化的新兴经济体出现了失业率上升现象。全球主要经济体失业率处于低位的现象，表明这一轮世界经济下行还没有造成严重的衰退。

为了应对经济下行，各主要经济体纷纷实行货币宽松政策。2019年8月1日，美联储将联邦基金目标利率降低0.25个百分点，结束自2015年12月至2018年12月的加息行为，并开始新一轮降息。此后，美联储分别于2019年9月19日和10月31日再次降息，将联邦基金目标利率下调至1.5%～1.75%的区间。欧洲央行和日本央行分别于2014年和2016年进入负利率环境，在还没有退出宽松货币政策的情况下，又需要实行新一轮宽松政策来刺激经济增长。欧洲央行于2019年9月18日将作为基准利率之一的央行存款便利利率从-0.4%下调至-0.5%，并从11月1日起以每月200亿欧元的规模重新启动资产购买计划。日本央行2019年继续维持负利率和量化宽松政策。在低利率和负利率的环境下，进一步刺激经济的政策空间已经非常有限。中国、印度、俄罗斯、巴西和南非等主要新兴市场经济体也在2019年纷纷下调了官方利率，全球形成了货币宽松态势。

全球合作总体进展缓慢 最大亮点来自“一带一路”

报告认为，全球治理进展缓慢。一年来，全球热点问题此起彼伏，社会骚乱持续蔓延，保护主义和单边主义盛行，全球化进程面临的挑战日益加大。为此，国际社会积极寻求全球性挑战的应对之道。

在区域合作中，欧洲一体化虽然面临阻碍，但是北美、亚洲、非洲和拉美的区域合作均取得进展。在欧洲地区，英国“脱欧”给欧洲一体化带来巨大冲击。一方面，英国“脱欧”彰显出欧洲主要大国在理念上对于欧洲一体化进程的分歧已难以弥合，并由此大大增加了彼此之间政策协调的难度；另一方面，英国“脱欧”后，欧盟难以出台新的一体化政策和规划，也难以引导各成员采取更加有效的一体化行动。欧洲一体化进程因此面临欧盟成立以来最为严峻的挑战。在北美地区，2019年12月10日，美国、加拿大和墨西哥代表在墨西哥首都墨西哥城正式签署新版地区贸易协定——《美墨加协定》（USMCA）。相对于《北美自由贸易协定》（NAFTA），《美墨加协定》一体化程度更高，但其排他性也更高。在亚太地区，2019年11月4日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）第三次领导人会议宣布，15个RCEP成员国已结束全部20个章节的文本谈判以及实质上所有的市场准入问题的谈判，并计划在2020年签署协定。在非洲地区，一体化进程迎来新的机遇。2019年5月30日，《非洲大陆自由贸易区协议》（AfCFTA）因批准国数量达到要求而正式生效，并于7月7日正式实施。

国际合作中最大的亮点来自“一带一路”倡议的扎实推进。在政策沟通方面，“一带一路”合作伙伴不断增加，合作基础不断巩固，合作环境不断优化。2019年4月，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京成功举行，有关国家和国际组织同中方签署涉及贸易、交通、税收、审计、科技、文化、智库、媒体等领域的双边和多边合作文件总计100余项。

中国积极主动外交塑造起到关键作用

亚太地区虽然存在逆全球化和逆地区一体化的现象，但这对于中国发展也存在机遇。首先，美国和西方发达国家主导的全球化进程受挫，可以为中国道路和多元发展模式的生存与发展提升空间，中国参与全球和地区治理、发挥大国作用的合法性与机会也将增加。国际社会的话语权和发展模式将不再是西方道路独大，这为中国等新兴大国打破原有束缚，按照自身发展模式选择自己的发展道路，并影响周边国家提供了空间。

而地区多边一体化的受挫，也为中国构造创新性的地区合作模式提供了可能性。其次，美国逆全球化的趋势，在某种程度上有助于中国缓解对美国主导的经济体系的过度依赖，并将更多注意力和经营重点集中在能够发挥自身优势的周边地区。再次，“美国至上”的孤立主义单边主义回潮有助于加强中国与本地区的合作，提升影响力。最后，逆全球化还带来了西方阵营内部的冲突与矛盾，这将缓解中国发展的外部困境。全球化进程受挫和西方对外政策的内部掣肘，将降低美国主导的西方体系对中国的压力，提高中国的国际话语权。

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