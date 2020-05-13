国际观察： 全球抗役中“人类命运共同体”理念充分彰显

正在全球大流行的新冠病毒疫情，加速“百年未有之大变局”的演进，对当前及未来国际关系都产生巨大冲击。眼下，国内外国际战略家、经济学家、历史学家都一致预判，此次疫情对世界带来的影响巨大而且深远。但在具体评估疫情对世界影响的深度、在探讨疫情究竟会如何改变世界面貌等方面，专家们之间似乎存有不同的看法。应该说专家们的精彩分析都有各自的道理，其实，这里涉及到观察疫情对世界影响的不同视角问题。

目前各领域专家们的关注点聚焦在疫情对国际格局、世界秩序、全球产业布局、人类生存与生活方式、世界文明形态、中国面临的内外环境等不同方面的影响，从不同角度向未来世界发出了警示，这些方面之间既相互关联也各有不同侧重。在疫情冲击下，国际格局与世界秩序变动的程度与频率表现不一。

疫情对国际格局无疑有巨大冲击，国际格局与力量对比的重新洗牌在加快，但国际间力量结构的基本性质确实不易更改，很大程度上，疫情将加速前疫情时代既有历史进程，其中包括大国关系演进的基本形态。相比之下，疫情对现有世界秩序的冲撞力度与破坏程度不容轻视，即使国际格局不发生根本变化，疫情也将加快大国战略布局的调整与磨合，从目前世界各国应对疫情的不同策略表现来看，尤其是从多种国际力量之间互动与较劲的复杂现实来看，未来世界秩序不可避免要进行重构与重建，这种变动甚至会在一定意义上呈现出历史性变迁的特质。当然，未来世界秩序的前景究竟如何仍需进一步观察，其演进的轨迹也许会出现曲折反复，世界秩序重建取决于多种复杂因素的综合作用。我们之所以能有足够的信心，是因为我们看到了历史演进的基本大趋势。

尤其值得指出的是，后疫情时代，在我们将面对的崭新世界里，与国际格局、世界秩序变化具有的某种相对模糊性不同，现在有更大把握可以确定下来的一个未来前景是，和平与发展都将难以逆转，仍是未来世界一大趋势，这是在国际格局与世界秩序变化进程中贯穿着的一条主线。

一方面，和平与发展仍是后疫情时代客观存在的世界性主题，新时代世界面临的这两大问题一个也不会轻易得到解决。世界并不太平，发展问题依然突出，这不仅是我们现在熟悉的场景，也将是未来长期伴随人类社会的常态。在疫情冲击下，我们看到一些大国加紧在各领域继续战略博弈，战争与和平这一传统较量的影子尚未退出历史舞台，霸权主义者的霸气丝毫没有减少，甚至摆出挑起“新冷战”的架势，中美对抗的一面在增加，多边主义与全球治理压力在增大。同时我们也看到，各国已在从多方面做好应对全球经济衰退的准备，都在设法为自身发展谋篇布局。近年来人类在致力于推动和平与发展，未来人类社会对和平与发展的诉求不会改变，疫情使经济全球化遇到波折，但经济全球化进程不可逆转。尤其是，国际上维护和平与发展的积极力量始终存在，总能给世人带来光明与希望，其中中国开始发挥的主导作用日益突出。

另一方面，后疫情时代的和平与发展将面临新形势、带有新特点。新冠疫情使非传统安全威胁的能量得以充分释放，疫情更给世界发展带来很大负面影响，全球产业链供应链及国际经贸体系、国际新秩序、全球治理体系等都将面临重建的新课题。全球化进程将由理想化的完美阶段，进一步向理性化、更加公正的新型阶段推进，具有魅力与活力的“一带一路”也将在经历考验后得到进一步优化发展。新冠疫情向研究国际问题的专家学者们提出了新的历史使命，有关世界和平与发展领域需要关注、研究的课题不仅没有减少，反而会有所增加，在更加复杂多变的形势面前，我们承担的任务更加繁重艰巨。

疫情过后，人类将站在历史的又一个十字路口，顺势而为、主动应对是一场需要连续作战的严峻考验。在一定意义上，人们今天的努力将影响未来的选择。中国是在和平发展中成长起来的，我们更有理由深刻认识后疫情时代的世界大趋势，仍要和平发展。在目前的全球抗疫战役中，“人类命运共同体”理念的时代性已得到充分彰显，未来，人类更需要携手探索后疫情时代新型全球化背景下的共处与发展之道。

（作者是人民日报资深驻外记者与国际问题学者）

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