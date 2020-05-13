综合消息：拉美确诊病例逼近40万 多国仍在高速增加

新华社布宜诺斯艾利斯5月12日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：截至12日，拉美地区新冠确诊病例累计逼近40万大关。巴西、秘鲁、墨西哥、智利等国仍处于病例高速增加阶段，一些疫情防控形势相对较好的国家已开始或正在考虑逐步恢复经济活动。

巴西仍是拉美地区疫情最严重国家。巴西卫生部12日公布数据显示，24小时内新增确诊病例9258例，累计确诊达177589例；新增死亡病例881例，累计死亡达12400例。

据秘鲁卫生部12日发布的最新数据，新增确诊病例3237例，累计确诊72059例；新增死亡病例96例，累计死亡2057例。

墨西哥卫生部12日宣布，新增确诊病例1997例，累计确诊28324例；新增死亡病例353例，累计死亡3926例。

智利卫生部12日发布的数据显示，截至当地时间11日21时，新增确诊病例1658例，创下单日新增确诊病例数最高纪录，累计确诊31721例；新增死亡病例12例，累计死亡335例。总统皮涅拉当天表示，未来数周智利将迎来最艰难时刻，他呼吁各界齐心抗疫，严格遵守各项防疫措施。

厄瓜多尔卫生部12日宣布，新增确诊病例910例，累计确诊30419例；新增死亡病例182例，累计死亡2327例。厄民航总局表示，境内机场的常规客运航班将暂停至5月31日。

哥伦比亚卫生和社会保障部12日说，新增确诊病例659例，累计确诊12272例；新增死亡病例14例，累计死亡493例。总统杜克当日表示，政府已加大卫生领域投入，以帮助支持医护人员应对新冠疫情，降低感染风险。

多米尼加卫生部12日表示，新增确诊病例266例，累计确诊10900例；新增死亡病例9例，累计死亡402例。总统梅迪纳向议会申请自5月18日起再次延长国家紧急状态25天，同时政府正计划逐步审慎取消对经济活动的限制。但泛美卫生组织驻多米尼加代表莫拉莱斯表示，没有任何迹象表明多米尼加疫情正趋于平缓，多米尼加尚不符合取消限制措施标准，当前状态下不宜贸然复工复产。

巴拿马卫生部12日宣布，新增确诊病例167例，累计确诊8783例；新增死亡病例3例，累计死亡252例。巴卫生部长图尔纳说，尽管在控制新冠病毒扩散方面取得一些进展，但战斗尚未胜利，仍需要继续居家隔离和社区隔离措施。

阿根廷12日新增确诊病例285例，累计确诊6563例；新增死亡病例5例，累计死亡319例。首都布宜诺斯艾利斯自12日起允许部分行业复工，花店、玩具店、香水店、电子器材商店等商店即日起可以营业。

其他一些拉美地区国家12日也更新了疫情统计数据：古巴新增确诊21例，累计确诊1804例；哥斯达黎加新增确诊3例，累计确诊804例；乌拉圭新增确诊6例，累计确诊717例。（执笔记者：倪瑞捷；参与记者：周星竹、张国英、吴昊、尹南、张笑然、郝云甫、高春雨、苏津、林朝晖、范小林）

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