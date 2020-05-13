美国学界民调：美国政府抗疫糟糕表现有损其国际声誉

新华社华盛顿5月12日电（记者刘品然）美国《外交政策》杂志网站近日发布一项针对全美国际关系学者的民调显示，绝大多数受访者认为美国政府应对新冠疫情的糟糕表现有损其国际声誉。

共有982名学者在4月底至5月初参与这项由美国威廉与玛丽学院和《外交政策》合作发起的民调，受访者均在美国高等院校中从事国际关系教学和研究。

民调结果显示，超过90%的受访者认为，美国应对疫情的表现使外国公众“不太可能”视其为国际体系中广受尊敬的国家；约同样比例的受访者认为，外国公众会怀疑美国是否愿意提供公共产品；超过85%的受访者认为，外国公众不再视美国为履行国际承诺的国家。

还有约三分之二的受访者认为，各国在应对疫情时未能实现有效合作；而超过80%的受访者认为，美国在协调国际社会抗击疫情中扮演完全无效的角色。

大部分学者不认同美国总统特朗普对世界卫生组织应对疫情的批评以及暂停对其提供资金援助的行为；超过60%的受访者认为，世卫组织在应对疫情中发挥了“某种程度有效”和“非常有效”的作用；超过90%的受访者认为，美国应继续对世卫组织提供资金援助，其中近三分之二的受访者建议美国对该机构的资金援助应较疫情暴发前水平有所增加。

美国约翰斯·霍普金斯大学12日发布的新冠疫情最新统计数据显示，美国累计确诊病例超过136万例，累计死亡病例超过8.2万例，确诊病例和死亡病例数都居世界首位。

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