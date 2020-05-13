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综合消息：中东新冠累计确诊超40万 多国调整防控措施

2020年05月13日13:10  来源：新华网
 

　　新华社开罗5月12日电　综合新华社驻中东地区记者报道：根据中东各国最新官方数据统计，目前中东累计确诊病例超过40万，其中土耳其已突破14万，伊朗超过11万。多个国家相应调整了防控措施。

　　作为中东疫情最严重的国家，土耳其12日新增确诊病例1704例，累计确诊141475例，累计死亡3894例，累计治愈98889例。

　　随着每日新增病例的逐渐减少，土耳其政府已开始逐步放宽防控措施。大型购物中心和美容美发店11日开始在遵守防疫条例的情况下恢复营业。但总统埃尔多安12日再次强调，须保持警惕，防止疫情出现反弹，并敦促民众佩戴口罩，减少非必要外出。

　　中东另一疫情“重灾区”伊朗，12日新增确诊病例1481例，达110767例，累计死亡6733例，累计治愈88357例。教育部长米尔萨伊当天表示，伊境内所有学校将于5月16日复学，所有教职人员必须返回工作岗位，学龄前儿童不在此次复学范围之内。

　　沙特阿拉伯是目前中东地区除土耳其和伊朗外疫情最严重的国家，12日新增确诊1911例，累计42925例，累计死亡264例，累计治愈15257例。

　　埃及卫生部发言人穆贾希德12日称，境内新增确诊347例，累计确诊10093例，累计死亡544例，累计治愈2326例。埃及当天开放连接加沙地带的拉法口岸，以让数百名因疫情滞留的巴勒斯坦人尽快返乡。巴勒斯坦驻埃使馆称，该口岸将实行单向开放，持续3天。

　　科威特卫生部12日宣布新增确诊991例，累计确诊数达10277例，累计死亡75例，累计治愈3101例。政府决定，5月10日至30日，全国实施全天“禁足令”。

　　由于出现疫情反弹，黎巴嫩总理迪亚卜12日宣布，全国自当地时间5月13日19时至18日5时重新实施“封锁令”，政府将重新审视4月27日开始的复工复产计划。黎巴嫩每日新增确诊数此前已降至个位数，但近日明显回升。目前，黎境内累计确诊870例，累计死亡26例，累计治愈234例。

　　阿拉伯联合酋长国卫生部12日宣布，新增确诊783例，累计确诊19661例，累计死亡203例，累计治愈6012例。

　　以色列新冠疫情目前已基本处于平稳状态，12日新增确诊23例，累计确诊16529例，累计死亡260例，累计治愈12083例。文化部长米里·雷格夫12日宣布，所有剧院和电影院将于6月14日重新开放，但观众与观众之间必须保持两个空位。（执笔记者：张栩；参与记者：王峰、陈霖、吴丹妮、王薇、李良勇、涂一帆、苏小坡、尚昊）

(责编：崔越、燕勐)
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