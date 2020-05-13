新华社赫尔辛基5月12日电 综述：欧洲疫情向好风险犹存 各国解封仍保持谨慎

新华社记者

欧洲多国12日的数据显示，新冠疫情总体呈向好态势，但风险犹存。多国开始放松相关限制性措施，同时表示将保持谨慎，并已做好再次收紧限制的准备。此外，各国纷纷出台新举措，以应对疫情对经济带来的冲击。

疫情总体向好

截至12日下午，意大利累计确诊病例221216例，累计死亡30911例。意大利民事保护部门11日发布的数据显示，当天的重症病例数降至999例，为3月11日以来首次降至1000例以下。意政府官员表示，自5月4日部分“解封”以来，疫情没有反弹。

截至12日零时，德国累计确诊病例170508例，累计死亡7533例。德国罗伯特·科赫研究所副所长拉尔斯·沙德表示，目前德国每日新增病例数已进入稳定期。

12日，比利时新增确诊人数、新增住院人数及重症住院患者与前一天相比均有所下降。比利时国家安全委员会将于13日开会，讨论将于5月18日开始的第二阶段“解封”措施。

截至12日，罗马尼亚累计确诊15778例，日新增190例，为一周来最低；芬兰累计确诊达6003例，日新增19例，保持了连日来的缓和势头；塞浦路斯累计达903例，日新增确诊2例，自4日该国放松管制以来，日新增病例均保持在个位数。

风险犹存 多国保持谨慎

德国联邦政府与各州6日达成协议，在保留关于社交距离和佩戴口罩等规定的前提下，进一步放松管制措施。但日前德国北威州和石荷州出现聚集性感染。按照协议，当某地达到7日内累计每10万人中有50例新增病例的水平，当地即恢复“封城”措施。

法国布列塔尼大区卫生机构12日宣布，一家医疗中心发生聚集性感染事件，自本月1日以来，已有46人确诊。5月以来，法国多地发生聚集性感染事件，政府表示对“解封”后疫情卷土重来的可能性须保持高度警惕。

芬兰学校将于5月14日重新开放。芬兰教育部长里·安德森12日表示，已做出特殊安排以确保复课后学生的安全。但一旦出现校园感染，将“最快在一天内”重新关闭学校。

西班牙卫生部12日说，目前西班牙疫情保持稳定，但考虑到入境者很可能成为新的风险源头，要求自5月15日起至国家紧急状态结束，所有从外国入境者需接受14天隔离。

丹麦首相弗雷泽里克森12日宣布，将在司法部下设立新的职能部门，以保证第二阶段“复工复课”顺利进行。该部门将一直保留，防范可能的新冠疫情反复和其他“大流行病”。

拉脱维亚将于13日起恢复大部分常规医疗服务，但医疗机构必须采取防控措施，限制院内就诊人数、提供个人防护设备并严格采取消毒措施。

罗马尼亚将从15日起降为戒备状态，考虑到疫情仍未结束，将分阶段实施放松措施；塞浦路斯从4日起开放零售业和建筑业，但并未取消宵禁令和禁足令，商店工作人员也必须佩戴口罩；奥地利政府12日宣布，博物馆、图书馆等文化设施15日重新开放，参观者须佩戴口罩、保持1米安全距离；塞尔维亚政府表示，尽管解除国家紧急状态，民众仍须遵守防疫措施，包括在室内公共场所须佩戴口罩，禁止公众集会等。

多国出台新政应对经济冲击

意大利国家统计局11日发布数据显示，今年第一季度，意工业生产指数同比下跌11.3%。为缓解疫情冲击，意政府已安排250亿欧元紧急救助资金，并向企业提供7500亿欧元的贷款担保。目前政府还在讨论追加约550亿欧元的救助资金。

法国央行12日表示，4月份法国经济下滑状况有所缓解，但经济活动仍远低于正常水平。法国财长勒梅尔宣布，对葡萄酒行业遭遇困境的中小企业免除社会保障缴款，并建立了1.4亿欧元的扶持计划。

奥地利餐饮业将于15日恢复营业，奥政府已与联邦商会就5亿欧元的餐饮业帮扶计划达成一致，旨在通过削减税赋、刺激消费等手段支持餐饮业逐步复苏。

塞浦路斯政府表示，该国已批准旨在重振经济的60亿欧元刺激计划，这一金额相当于该国危机前国内生产总值的近三分之一。

立陶宛政府拨款1亿欧元支持受疫情冲击的9人以下小企业，这些企业可向相关部门申请一次性补贴，并可在3日内拿到补助。（执笔记者：朱昊晨；参与记者：陈占杰、张毅荣、林晶、郭群、于涛、石中玉、潘革平、张保平、林惠芬、高磊、郭明芳、谢宇智、陈晨、彭立军）

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